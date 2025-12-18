轮商精选 - 纽约期金逼近高位 留意「21802」 | 窝轮热炒特区

黄金市场2025年表现受市场关注，新兴市场央行持续买入、零售投资者参与增加，以及全球经济和地缘局势不确定性等多重因素或支持今年金价走势。



纽约期金近日逐渐逼近此前10月所创的高位，周三续于4300美元水平徘徊，如投资者看好金价后市可参考S金购「21802」，行使价3741港元，实际杠杆约13倍，2026年4月15日到期。相反，如认为金价后市有下跌空间则可留意S金沽「13109」，行使价2649港元，实际杠杆约12.3倍，2026年5月22日到期。



如投资者希望利用轮证部署黄金相关股份，市场上亦有多款相关产品可供选择，投资者可以留意赤金购「23416」，行使价42.99港元，实际杠杆约3.8倍，2026年06月11日到期；亦可留意东金购「22078」，行使价45.82港元，实际杠杆约7.6倍，2026年3月3日到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。



轮商精选