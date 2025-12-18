Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 纽约期金逼近高位 留意「21802」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　黄金市场2025年表现受市场关注，新兴市场央行持续买入、零售投资者参与增加，以及全球经济和地缘局势不确定性等多重因素或支持今年金价走势。

　　纽约期金近日逐渐逼近此前10月所创的高位，周三续于4300美元水平徘徊，如投资者看好金价后市可参考S金购「21802」，行使价3741港元，实际杠杆约13倍，2026年4月15日到期。相反，如认为金价后市有下跌空间则可留意S金沽「13109」，行使价2649港元，实际杠杆约12.3倍，2026年5月22日到期。

　　如投资者希望利用轮证部署黄金相关股份，市场上亦有多款相关产品可供选择，投资者可以留意赤金购「23416」，行使价42.99港元，实际杠杆约3.8倍，2026年06月11日到期；亦可留意东金购「22078」，行使价45.82港元，实际杠杆约7.6倍，2026年3月3日到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。结构性产品于第二市场的流通量是无法预料的。

轮商精选

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
轮商精选 - 观望阿里AI发展 留意「15570」 | 窝轮热炒特区
　　港股昨日普遍受压，当中阿里巴巴（9988）曾一度跌至141元水平，其后收复部分失地，收报144.2元。近日彭博智库指出，阿里在人工智能领域的商业化步伐相对较慢，目前主要集中于企业级应用和基础设施建设，这类策略虽然有望带来长远效益，但短期现金流回收速度或相对较慢。但是随着市场预期推广活动将逐步减少，彭博智库料阿里利润率和盈利能力或有望复苏，或可为公司提供一定的财务缓冲。 　　展望2026年
2025-12-17 02:00 HKT
窝轮热炒特区