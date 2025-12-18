闻风至 - 中国太平现价仍吸引 | 鲜股落镬

内地股市周三午后发力，带动港股止跌回升。恒生指数轻微高开8点，早段曾回落至25168点，跌67点。随后呈窄幅上落。及至午后跟随A股走高，最高见25494点，涨259点，全日收市报25468点，升233点。全日成交金额回落至1831.4亿元。



国家金融监理总局早前发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》（下称：《通知》），为国内保险业带来根本性的改变，效果等同于提高可用资本效率，呈现出类似加杠杆的结果，来年内险的投资回报或成为推动股价上升的新动力，中国太平（966）现价仍然吸引。



内地保险业迎大变动



虽然《通知》篇幅不长，但对内地保险业的影响却是结构性的。这次调整的核心，是下调部分资产与业务的风险因子，包括长期持有的沪深300、红利低波动指数成分股、科创板股票，以及出口信用保险与海外投资保险等业务。风险因子下调意味着资本占用下降，保险公司在不增加资本金的情况下，便能承载更大的投资与承保规模。



换言之，这并非传统意义上的「加杠杆」，但其效果却等同于提高可用资本效率、提升资本乘数，对行业的资本回报率（ROE）构成正面推动。对于资本相对紧张的中小保险公司，这是直接的「资本释放」；对大型保险集团而言，则意味着更大的投资灵活度与更高的长期回报潜力。



在这个背景下，中国太平值得重新审视，该股于今年上半年纯利按年上升12.2%，至67.64亿元，惟表现未能令市场满意，高盛于绩后上调目标价却给出「沽售」评级，花旗同样上调目标价但给出「中性」评级。



踏入2026年，内险行业有上述的重大改变，一方面，《通知》带来的资本效率提升将在新一年全面反映于偿付能力与投资收益；另一方面，市场对2026年「开门红」的憧憬亦正在升温，可望成为推动内险板块情绪改善的重要催化剂。



据报，已有多间保险公司已提前推出2026年「开门红」产品，并在银行渠道加大推广力度。中国太平作为估值仍处低位、具政策背景、资产配置能力稳健的保险集团，有望在2026年迎来投资价值重估。



闻风至