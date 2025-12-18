张日强 - 银主拍卖场忽然旺起来 | 楼声随笔

市况转趋平稳，二手楼连番录得投资客入市步伐，并专门抢吸高回报细价屋苑笋盘，至于另一个寻觅平盘的战场首推银主拍卖场，日前拍卖行举行的一场银主盘拍卖，随即吸引逾150名准买家到场竞逐，由于银主开价吸引，当中有14伙迅速获市场买家承接，当中不乏用家及投资者，从上述拍卖场竞抢的实况来看，预期市场不少买家都有意向银主拍卖场埋手寻觅平盘。



市场气氛渐见好转，二手楼市场表现不俗，受到多项利好消息带动，准买家更四出寻觅笋盘，除了透过代理行于市场上的放盘搜罗平盘外，其中拍卖场更是主要寻觅笋盘的渠道，尤其是银主拍卖场推出拍卖的平盘，最主要是银主开价较吸引，大部分都采取「要钱唔要货的策略」，除非没有准买家出价，或出价未到银主的要求，一般都是低市价沽货，只要银主底价与拍卖价相差不会太远，银主都会倾向出售，加上开价更低市价逾20%或以上，极具吸引力，所以引领不少用家及投资者参与角逐。



日前沽出的14项银主盘，包括何文田汇景大厦中层A室，银主开拍价1030万元，获抢高14%以1175万元连1车位拍出，呎价10103元。另外，鲗鱼涌南丰新邨1座中层D室，开拍价490万元，获5组实客抢高18%以580万元拍出，呎价11240元。另外，大埔新峰花园御峰豪园26座低层D室，开拍价455万元，最终获抢高至516万元拍出，呎价6450元。其余单位包括屯门华都花园、沙田穗禾苑、马鞍山锦英苑等。



张日强