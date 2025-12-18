Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 银主拍卖场忽然旺起来 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

市况转趋平稳，二手楼连番录得投资客入市步伐，并专门抢吸高回报细价屋苑笋盘，至于另一个寻觅平盘的战场首推银主拍卖场，日前拍卖行举行的一场银主盘拍卖，随即吸引逾150名准买家到场竞逐，由于银主开价吸引，当中有14伙迅速获市场买家承接，当中不乏用家及投资者，从上述拍卖场竞抢的实况来看，预期市场不少买家都有意向银主拍卖场埋手寻觅平盘。

　　市场气氛渐见好转，二手楼市场表现不俗，受到多项利好消息带动，准买家更四出寻觅笋盘，除了透过代理行于市场上的放盘搜罗平盘外，其中拍卖场更是主要寻觅笋盘的渠道，尤其是银主拍卖场推出拍卖的平盘，最主要是银主开价较吸引，大部分都采取「要钱唔要货的策略」，除非没有准买家出价，或出价未到银主的要求，一般都是低市价沽货，只要银主底价与拍卖价相差不会太远，银主都会倾向出售，加上开价更低市价逾20%或以上，极具吸引力，所以引领不少用家及投资者参与角逐。

　　日前沽出的14项银主盘，包括何文田汇景大厦中层A室，银主开拍价1030万元，获抢高14%以1175万元连1车位拍出，呎价10103元。另外，鲗鱼涌南丰新邨1座中层D室，开拍价490万元，获5组实客抢高18%以580万元拍出，呎价11240元。另外，大埔新峰花园御峰豪园26座低层D室，开拍价455万元，最终获抢高至516万元拍出，呎价6450元。其余单位包括屯门华都花园、沙田穗禾苑、马鞍山锦英苑等。

张日强

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
张日强 - 大盘乘势抢圣诞档期出击 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现尚算稳定，发展商采取按部就班策略推盘，未有加快抢攻。其中西沙新盘近日明显积极部署，发展商于于过去1周先后为该盘进行软销，并最快可于下周上载楼书，部署于圣诞档期出击。由于该盘1期于今年5月推售，并迅速沽出逾1500伙，成绩相当理想，今次推售2期相信亦备受市场追捧，有关开价将会成为全城焦点。 &nbsp;　　市场气氛持续好转，虽然上周美国联储局减息，惟本港未
2025-12-17 02:00 HKT
楼声随笔