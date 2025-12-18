Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 同程旅行受惠特长春节｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　同程旅行（780）第三季收入55.09亿元人民币，年增10.4%；经调整EBITDA 15.10亿元，年增14.5%，利润率27.4%；经调整净利润10.6亿元人民币，年增16.5%，净利润率19.2%。年度付费用户2.53亿，年增8.8%；过去12个月服务人次突破20.19亿，年增7.3%，双双创历史新高，反映年轻用户群及大众旅游需求强劲。

　　2026年春节假期达9天（2月15日至23日），为近年最长，若拼假可达12至13天，预料出游人次年增逾25%，总消费或破万亿元，将大幅带动平台定单。

　　中日关系影响下，内地游客转向南韩，出境热门目的地首位已易主。首尔、济州、釜山等机酒套餐搜索量暴涨逾300%，同程平台南韩产品定单急升。平台AI工具DeepTrip大派用场，用户简单输入目的地，即生成完整行程推荐，维持高转化率。

　　国内旅游则升级明显，消费者偏好深度个性体验，如文化沉浸、乡村度假及秘境探索。同程丰富相关产品，精准捕捉需求，推动品质增长。

　　10月完成收购万达酒店管理公司100%股权，纳入万达嘉华、文华、瑞华等高端品牌。在营酒店近3000间，筹备中1500间，未来靠管理及加盟费获稳定高毛利收入。

　　DeepTrip覆盖百万用户，提升效率；ESG评级升至MSCI AAA，全球旅游业前5%，增强品牌吸引力。

　　技术上，STC及MACD有买入讯号，可考虑50天线21.9元吸纳，中线目标24.9元，不跌穿250天线20.7元可以继续持有。

Usmart盈立证券研究部执行董事
黄德几
 

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
黄德几 - （700）腾讯具增长潜力 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　腾讯控股（700）早前公布第3季业绩，较市场预期为佳，而且持续回购股份，展现长期增长潜力。集团上周宣布透过广西腾讯创业投资入股深圳RNA创新药企虹信生物，注册资本增至255.74万元人民币。此举延续腾讯在AI+医疗领域布局，与其云计算、大模型及生态优势形成协同，属于长期战略性投资。 　　腾讯于12月9至11日连续3日各回购约105至106万股，累计回购力度已创近年新高，充分反映管理层对内
2025-12-15 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水