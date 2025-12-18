黄德几 - 同程旅行受惠特长春节｜开工前落盘/头条名家本周心水

同程旅行（780）第三季收入55.09亿元人民币，年增10.4%；经调整EBITDA 15.10亿元，年增14.5%，利润率27.4%；经调整净利润10.6亿元人民币，年增16.5%，净利润率19.2%。年度付费用户2.53亿，年增8.8%；过去12个月服务人次突破20.19亿，年增7.3%，双双创历史新高，反映年轻用户群及大众旅游需求强劲。



2026年春节假期达9天（2月15日至23日），为近年最长，若拼假可达12至13天，预料出游人次年增逾25%，总消费或破万亿元，将大幅带动平台定单。



中日关系影响下，内地游客转向南韩，出境热门目的地首位已易主。首尔、济州、釜山等机酒套餐搜索量暴涨逾300%，同程平台南韩产品定单急升。平台AI工具DeepTrip大派用场，用户简单输入目的地，即生成完整行程推荐，维持高转化率。



国内旅游则升级明显，消费者偏好深度个性体验，如文化沉浸、乡村度假及秘境探索。同程丰富相关产品，精准捕捉需求，推动品质增长。



10月完成收购万达酒店管理公司100%股权，纳入万达嘉华、文华、瑞华等高端品牌。在营酒店近3000间，筹备中1500间，未来靠管理及加盟费获稳定高毛利收入。



DeepTrip覆盖百万用户，提升效率；ESG评级升至MSCI AAA，全球旅游业前5%，增强品牌吸引力。



技术上，STC及MACD有买入讯号，可考虑50天线21.9元吸纳，中线目标24.9元，不跌穿250天线20.7元可以继续持有。



Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几

