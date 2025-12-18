Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 冠忠巴士上望3.4元｜开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
3小時前
　　冠忠巴士（306）早前公布中期业绩，期内收入12.58亿元，按年增加13.1%。盈利6690万元，增长9.5倍，每股中期息4仙，另派特别息每股6仙。公司表示，盈利增加主要因港出入境人次增长，显著带动客运需求，期间主营业务收入增加；燃油价格下降导致燃油成本减少，整体毛利率持续改善；以及香港银行同业拆息普遍下降，降低期间的借贷成本。随着多项关键基建项目落成，为集团跨境业务增长创造有利条件。公司早前公布连同联营成都西部旅游投资与潜在买方-阿坝大九寨旅游及天府文化定立意向协议，拟出售理县毕棚沟旅游开发85.3%股权，以专注于发展香港的核心业务。透过出售股权，可释放公司于内地非核心业务的投资价值，从而专注于发展香港的核心业务，把资源投放于更具成长潜力的领域。目标价3.4元；入巿价2.8元；止蚀价2.6元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室业务发展总监
郭家耀
 

