大行晨报 - 关注美国通胀数据｜大行晨报

3小時前
　　周二公布数据显示美国11月失业率意外上升，不过由于政府关门造成的扭曲，数据的可靠性不如往常。11月非农业新增职位6.4万个，高于经济学家预期的5万个。失业率上升至4.6%，经济学家此前预测上月失业率将保持在4.4%不变。由于政府关门43天，无法从家庭收集数据，劳工统计局周二公布的11月份就业报告和10月份部分更新报告也没有包括10月份的失业率和其他指标。联邦基金利率期货交易商认为，联储局在1月27至28日会议上降息的概率仅为24%，下一次降息可能在4月份。周二的其他数据显示，10月份美国零售额意外持平，尽管生活成本上升迫使一些家庭缩减开支，但第四季度初消费者支出似乎仍保持稳健。下一个重要的美国经济数据将是周四公布的11月份消费者物价通胀数据。

　　预计日本央行料将于周五将利率上调至30年来的新高，并承诺继续提高借贷成本，尽管面临美国关税及鸽派首相就任等阻力。由于顽固的高食品成本使通胀率近四年来一直高于2%的目标，人们普遍预计日本央行将在周五把短期利率从0.5厘上调至0.75厘。

　　美元兑日圆走势，技术图表所见，RSI及随机指数重新走低，而10天平均线正向下靠近25天平均线，大有机会形成利淡交叉，预示着中短线美元兑日圆的回调倾向。较近支持先看50天平均线154.30。黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在153.55及152.20，61.8%则为150.85。关键支持亦当以150关口为依据。至于短线阻力位料为156及157，下一级是上月未能突破的158水准，之前则会瞩目于160关口。

　　美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均呈回跌，10天平均线下破25天平均线形成利淡交叉，汇价则于月初下破上升通道，预料美元兑加元仍有下试压力，当前支撑先看1.3750及9月17日1.3723水平，关键看至1.3550水准附近，在今年六月至七月，汇价三度于此水准附近获见支撑，之后辗转升到上月达至1.41水准；预料失守此支持料将见延伸另一浪下滑，之后看至1.35及1.3440。阻力位预料在1.38及1.39，下一级料为1.40及1.4140水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
