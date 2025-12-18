Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 失业率上升 美元走势添波动｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国经济实现了「弱就业、稳经济」的情况。根据最新美国的就业数据显示，美国11月失业率升至4.6%，高于市场预期的4.5%，并且创下四年来的新高。这一数据相比9月的4.4%有所上升，直接反映出在早前美国政府停摆的背景下，美国经济体更显脆弱性。值得注意的是，虽然美国11月的非农就业人口新增6.4万，超出预期的5万，这显示出就业市场仍有一定的生命力，但仍无法掩盖失业率上升的事实。

　　从10月的数据看，非农就业人口实际上减少了10.5万人，并且与预期的减少2.5万人相比，这一结果进一步加深了市场对美国经济放缓的担忧。美国劳工统计局对8月和9月就业数字的下修，意味着经济放缓的迹象在多个月份重复出现。尤其是在家庭调查数据因政府停摆而未能收集的情况下，预测未来的经济走势将会变得更加复杂。

　　美国伴随着失业率的上升，美国的PMI指数也未能提供利好讯号。美国12月标普全球制造业PMI初值为51.8，低于预期的52.1，这表明制造业活动有所放缓。同样，服务业PMI和综合PMI的数据也显示出经济增长动力的减弱。这种情况下，市场对未来几个月经济增长的信心受到挑战。

　　在失业救济方面，上周首领失业救济人数回升至23.6万人，高过预期的22万人，显示出失业情况可能加重。此外，持续申领失业救济人数虽然低于预期，但这依然是对经济的拖累。然而，贸易逆差数据却显示出一些希望。美国9月贸易逆差收窄至528亿美元，低于预期的631亿美元，这为美元提供了一定的支撑。然而，这些积极的数据并未能完全抵消其他经济指标的疲弱。

　　另外，美国因政策变化而引发市场波动，投资者对联储局政策走向的预期也在持续变化。近期的利率决策显示，联储局在今个月已经将利率下调25个基点，并表示有可能在2026年内只有一次的降息。在这背景下，市场对美国总统特朗普选择联储局主席候选人的关注也加剧，尤其是沃什被视为可能的接任者，这进一步增加了市场的不确定性。

　　随着美汇指数在98.5至99水平之间徘徊，可以预见未来几个月内，若经济数据未能显示出明显的好转，美元可能会面临进一步的下行压力。从技术面看，若美元长期在98.5至99之间无法突破，将可能在月底前下试97.5，但美汇指数的长期走势仍有反弹空间，因此可密切留意今年低位96.2会否跌破。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
大行晨报 - 关注美国通胀数据｜大行晨报
　　周二公布数据显示美国11月失业率意外上升，不过由于政府关门造成的扭曲，数据的可靠性不如往常。11月非农业新增职位6.4万个，高于经济学家预期的5万个。失业率上升至4.6%，经济学家此前预测上月失业率将保持在4.4%不变。由于政府关门43天，无法从家庭收集数据，劳工统计局周二公布的11月份就业报告和10月份部分更新报告也没有包括10月份的失业率和其他指标。联邦基金利率期货交易商认为，联储局在1月
3小時前
大行晨报