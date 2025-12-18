大行晨报 - 失业率上升 美元走势添波动｜大行晨报

美国经济实现了「弱就业、稳经济」的情况。根据最新美国的就业数据显示，美国11月失业率升至4.6%，高于市场预期的4.5%，并且创下四年来的新高。这一数据相比9月的4.4%有所上升，直接反映出在早前美国政府停摆的背景下，美国经济体更显脆弱性。值得注意的是，虽然美国11月的非农就业人口新增6.4万，超出预期的5万，这显示出就业市场仍有一定的生命力，但仍无法掩盖失业率上升的事实。



从10月的数据看，非农就业人口实际上减少了10.5万人，并且与预期的减少2.5万人相比，这一结果进一步加深了市场对美国经济放缓的担忧。美国劳工统计局对8月和9月就业数字的下修，意味着经济放缓的迹象在多个月份重复出现。尤其是在家庭调查数据因政府停摆而未能收集的情况下，预测未来的经济走势将会变得更加复杂。



美国伴随着失业率的上升，美国的PMI指数也未能提供利好讯号。美国12月标普全球制造业PMI初值为51.8，低于预期的52.1，这表明制造业活动有所放缓。同样，服务业PMI和综合PMI的数据也显示出经济增长动力的减弱。这种情况下，市场对未来几个月经济增长的信心受到挑战。



在失业救济方面，上周首领失业救济人数回升至23.6万人，高过预期的22万人，显示出失业情况可能加重。此外，持续申领失业救济人数虽然低于预期，但这依然是对经济的拖累。然而，贸易逆差数据却显示出一些希望。美国9月贸易逆差收窄至528亿美元，低于预期的631亿美元，这为美元提供了一定的支撑。然而，这些积极的数据并未能完全抵消其他经济指标的疲弱。



另外，美国因政策变化而引发市场波动，投资者对联储局政策走向的预期也在持续变化。近期的利率决策显示，联储局在今个月已经将利率下调25个基点，并表示有可能在2026年内只有一次的降息。在这背景下，市场对美国总统特朗普选择联储局主席候选人的关注也加剧，尤其是沃什被视为可能的接任者，这进一步增加了市场的不确定性。



随着美汇指数在98.5至99水平之间徘徊，可以预见未来几个月内，若经济数据未能显示出明显的好转，美元可能会面临进一步的下行压力。从技术面看，若美元长期在98.5至99之间无法突破，将可能在月底前下试97.5，但美汇指数的长期走势仍有反弹空间，因此可密切留意今年低位96.2会否跌破。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报