朱红 - 中芯创3月低 敲「20581」购 | 窝轮热炒特区

朱红
51分鐘前
　　晶片股连日受压，中芯国际（981）好仓则连日录得资金流入，但中芯股价持续偏软，曾跌至62元，创3个月新低。如看好可留意中芯购「20581」，行使价98.15元，实际杠杆4倍，明年10月到期。如看淡则可留意中芯沽「20088」，行使价52.45元，实际杠杆3倍，明年7月到期。

　　大行下调小米集团（1810）业绩预测及目标价，以反映智能手机原材料成本压力、电动车产能不确定性等，并关注公司对AI业务投入及推出新车时间表。小米股价下跌，失守20天线，曾低见40.3元。如看好可留意小米购「22796」，行使价54.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡则可留意小米沽「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

