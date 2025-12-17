轮商精选 - 观望阿里AI发展 留意「15570」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选
50分鐘前
　　港股昨日普遍受压，当中阿里巴巴（9988）曾一度跌至141元水平，其后收复部分失地，收报144.2元。近日彭博智库指出，阿里在人工智能领域的商业化步伐相对较慢，目前主要集中于企业级应用和基础设施建设，这类策略虽然有望带来长远效益，但短期现金流回收速度或相对较慢。但是随着市场预期推广活动将逐步减少，彭博智库料阿里利润率和盈利能力或有望复苏，或可为公司提供一定的财务缓冲。

　　展望2026年，市场普遍预计阿里及其他内地互联网企业将继续面对价格战、广告收入增长放缓，以及人工智能技术快速发展等多重挑战。投资者可持续留意集团如何平衡短期现金流与长期增长机会，并关注行业竞争格局和政策变化。

　　轮证资金流方面，周一轮场投资者倾向进场博反弹。阿里好仓周一录得约2000万元净流入，至于淡仓周一录少于300万元净流入，在好仓中资金流入排名第一。

　　如看好可留意阿里购「15570」，行使价170.1元，实际杠杆8.4倍，明年3月到期。如看淡则可留意阿里沽「20544」，行使价138元，实际杠杆6.7倍，明年3月到期。

摩根大通亚洲

上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部分或所有投资。

轮商精选

