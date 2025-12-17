Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中信建投绩佳攻守兼备 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
50分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

中信建投证券（6066）现价市盈率约12倍，股息率接近2.8厘，可谓攻守兼备。该股不仅受惠市场回暖，还能从政策红利中获取增长动力。

　　近日内地3大部门联合发布重磅通知，进一步强化商务与金融协同，旨在更大力度提振消费，直接利好金融板块，特别是券商如中信建投。

受惠内地提振消费

　　根据商务部、中国人民银行及金融监管总局于周日（14日）印发的《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》，该文件提出3方面11条政策措施，聚焦加强合作、加大金融支持及扩大对接。首先，在加强商务和金融系统协作方面，通知鼓励地方部门加强沟通，建立健全机制，强化财政资金、信贷资金与社会资本的合力，共同打好政策组合拳。

　　从基本面来看，中信建投证券今年首3季业绩亮眼，集团上半年纯利大幅反弹逾5成，第3季纯利更大增79.2%。

　　2025年更像是证券行业的「反弹之年」，而非全面复苏的终点。目前A股正面临4000点关键心理阻力位。展望2026年，一旦成功突破4000点大关，不仅有望打开上行空间，也可能引发新一轮更具延续性的反弹浪，亦会重新吸引内地庞大散户投资者重投A股。

闻风至

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
17小時前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
10小時前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
12小時前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
6小時前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
13小時前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
10小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小時前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小時前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小時前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
闻风至 - 昆仑能源防守力强可取 | 鲜股落镬
科网股受压下，港股于上周五急弹后再度回落，恒指昨日下跌347点，收报25628点，将周五弹幅掉回大半，全日成交金额2042.9亿元。 　　大市表现反复偏软，人工智能（AI）概念龙头股阿里巴巴（9988）及百度集团（9888）分别下跌3.6%及5.8%，中芯国际（981）亦跌4.4%，为市场增添不少负面情绪，昆仑能源（135）这类公用类股份可望在这段时期提供一定的防守性，亦有一定的上博空间。
2025-12-16 02:00 HKT
鲜股落镬