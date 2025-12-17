闻风至 - 中信建投绩佳攻守兼备 | 鲜股落镬

中信建投证券（6066）现价市盈率约12倍，股息率接近2.8厘，可谓攻守兼备。该股不仅受惠市场回暖，还能从政策红利中获取增长动力。



近日内地3大部门联合发布重磅通知，进一步强化商务与金融协同，旨在更大力度提振消费，直接利好金融板块，特别是券商如中信建投。



受惠内地提振消费



根据商务部、中国人民银行及金融监管总局于周日（14日）印发的《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》，该文件提出3方面11条政策措施，聚焦加强合作、加大金融支持及扩大对接。首先，在加强商务和金融系统协作方面，通知鼓励地方部门加强沟通，建立健全机制，强化财政资金、信贷资金与社会资本的合力，共同打好政策组合拳。



从基本面来看，中信建投证券今年首3季业绩亮眼，集团上半年纯利大幅反弹逾5成，第3季纯利更大增79.2%。



2025年更像是证券行业的「反弹之年」，而非全面复苏的终点。目前A股正面临4000点关键心理阻力位。展望2026年，一旦成功突破4000点大关，不仅有望打开上行空间，也可能引发新一轮更具延续性的反弹浪，亦会重新吸引内地庞大散户投资者重投A股。



闻风至