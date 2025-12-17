陈永陆 - 小米可分注买入 | 陆叔讲股

小米集团（1810）在最新公布的纯电动车「极限续航测试」榜单中，旗下两款车型SU7和YU7脱颖而出，展现出领先的技术实力。这不仅巩固小米在新能源汽车市场的竞争优势，也为其整体业务注入新活力。面对全球电动车市场的快速演变，小米的多元化产品线和创新能力。在此次测试中，采用统一的高强度工况标准，模拟复杂路况下的真实续航能力。小米SU7以54.86%的续航达成率，在20万元级细分市场拔得头筹。即使电池容量未突破常规水平，小米SU7透过精准的能量管理系统，实现续航达成率与实际里程的双重突破，证明其在软硬件整合上的领先。



与此同时，小米YU7以420公里的实测总里程，刷新同组别续航纪录。这受惠高效的驱动架构与轻量化设计，在同级别车型中展现显著优势。相比之下，Tesla Model 3和Model Y在相同测试条件下，续航达成率均超过52%。Tesla Model 3搭载62.5kWh电池组，透过先进热管理系统与低风阻设计，实现超越部分大容量电池车型的表现，巩固其能效标杆地位。



电动车业务稳健成长



然而，小米的表现已足以挑战行业龙头，显示其快速追赶的潜力。这一测试结果不仅提升小米品牌形象，也预示其电动车业务将在未来贡献更多营收。事实上，小米产品无论是电动车、智能手机或物联网产品均在大众市场相当成功。在智能电动车业务方面，小米11月交付量超过4万辆，已连续3个月维持在该水平，并提前达成全年销量目标。



小米2025年交付目标设定为35万辆，这一雄心显示小米正加速扩张电动车市场份额。电动车业务的稳健成长，将成为小米集团的重要增长引擎。再者，主要车型的交付周期缩短，且新增定单量远低于产能，预期明年仍将保持产品上升周期，得益于多款新品上市。



此外，小米在其他领域也持续发力。武汉小米智慧家电工厂一期正式竣工投产，首款产品「米家中央空调Pro双风轮」即将上市。这是小米首款自产中央空调，标志其物联网生态进一步完善。结合智能手机和IoT产品的稳定贡献，小米的多元化布局降低了单一业务风险，为投资者提供更可靠的成长保障。确实，考虑到电动车产能不确定性和宏观经济压力，影响了小米近期的股价，目前的估值已反映部分挑战，但其技术创新和市场渗透力预示强劲复苏潜力，建议可分批建仓，以分段累积买入策略。



资深独立股评人

陈永陆