Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 小米可分注买入 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
50分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

小米集团（1810）在最新公布的纯电动车「极限续航测试」榜单中，旗下两款车型SU7和YU7脱颖而出，展现出领先的技术实力。这不仅巩固小米在新能源汽车市场的竞争优势，也为其整体业务注入新活力。面对全球电动车市场的快速演变，小米的多元化产品线和创新能力。在此次测试中，采用统一的高强度工况标准，模拟复杂路况下的真实续航能力。小米SU7以54.86%的续航达成率，在20万元级细分市场拔得头筹。即使电池容量未突破常规水平，小米SU7透过精准的能量管理系统，实现续航达成率与实际里程的双重突破，证明其在软硬件整合上的领先。

　　与此同时，小米YU7以420公里的实测总里程，刷新同组别续航纪录。这受惠高效的驱动架构与轻量化设计，在同级别车型中展现显著优势。相比之下，Tesla Model 3和Model Y在相同测试条件下，续航达成率均超过52%。Tesla Model 3搭载62.5kWh电池组，透过先进热管理系统与低风阻设计，实现超越部分大容量电池车型的表现，巩固其能效标杆地位。

电动车业务稳健成长

　　然而，小米的表现已足以挑战行业龙头，显示其快速追赶的潜力。这一测试结果不仅提升小米品牌形象，也预示其电动车业务将在未来贡献更多营收。事实上，小米产品无论是电动车、智能手机或物联网产品均在大众市场相当成功。在智能电动车业务方面，小米11月交付量超过4万辆，已连续3个月维持在该水平，并提前达成全年销量目标。

　　小米2025年交付目标设定为35万辆，这一雄心显示小米正加速扩张电动车市场份额。电动车业务的稳健成长，将成为小米集团的重要增长引擎。再者，主要车型的交付周期缩短，且新增定单量远低于产能，预期明年仍将保持产品上升周期，得益于多款新品上市。

　　此外，小米在其他领域也持续发力。武汉小米智慧家电工厂一期正式竣工投产，首款产品「米家中央空调Pro双风轮」即将上市。这是小米首款自产中央空调，标志其物联网生态进一步完善。结合智能手机和IoT产品的稳定贡献，小米的多元化布局降低了单一业务风险，为投资者提供更可靠的成长保障。确实，考虑到电动车产能不确定性和宏观经济压力，影响了小米近期的股价，目前的估值已反映部分挑战，但其技术创新和市场渗透力预示强劲复苏潜力，建议可分批建仓，以分段累积买入策略。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
17小時前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
10小時前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
12小時前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
6小時前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
13小時前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
10小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小時前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小時前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小時前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
陈永陆 - 平保受惠国策可分段吸 | 陆叔讲股
在2025年中国资本市场全面深化改革的浪潮下，中国平安（2318）作为内地领先的综合金融服务提供商，正充分受益于一系列利好政策。这些政策不仅涵盖保险业的黄金发展期，还延伸至资本市场的投融资改革与证券市场的稳定提振。今年中国证监会及央行等机构推出多项重磅措施，旨在深化资本市场投融资综合改革，推动「十五五」期间高质量发展。核心包括放宽保险资金入市规则、加速长期投资改革试点，以及鼓励大型险企将新增保费的
2025-12-10 02:00 HKT
陆叔讲股