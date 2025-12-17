张日强 - 大盘乘势抢圣诞档期出击 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，新盘及二手楼市场表现尚算稳定，发展商采取按部就班策略推盘，未有加快抢攻。其中西沙新盘近日明显积极部署，发展商于于过去1周先后为该盘进行软销，并最快可于下周上载楼书，部署于圣诞档期出击。由于该盘1期于今年5月推售，并迅速沽出逾1500伙，成绩相当理想，今次推售2期相信亦备受市场追捧，有关开价将会成为全城焦点。



市场气氛持续好转，虽然上周美国联储局减息，惟本港未有跟随，市况未如预期急速升温，发展商仍按部就班进行推盘部署。



目前市场上只有西沙新盘正在连番软销，其他新盘则不敢轻举妄动，纷纷静观其变。由于该盘1期于今年5月时推出，当时仍未进行减息，惟销情却相当理想，受到低价推售刺激，该盘创出沽出逾1500伙的佳绩，成为近年销情最理想楼盘之一。发展商今轮推售2期，将备受全城瞩目，料有关开价会成为热卖关键点，并可引领各路客源涌出来。



今次美国联储局减息后本港未有跟随，虽然对整体市场未有造成太大影响，惟发展商未有加快推盘步伐，并采取按部就班审慎策略。其中西沙新盘最为积极，最快可于下周上载楼书，并且将会于圣诞档期开价，料将会成为全城焦点，有机会带起其他新盘加入推盘行列，预期下月初将会有更多新盘部署出击。



