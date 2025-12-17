Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 英镑50天线为关键｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
50分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国最新申领失业救济人数创2020年以来最大增幅，美国劳工部公布，截至12月6日止当周，首次申请失业救济人数23.6万人，按周增加4.4万人，亦高于市场预期的22万人。执笔之时美国非农就业数据暂未公布，市场预计11月美国非农就业职位将增长5万份，失业率预计为4.4%。而就业及通胀数据公布前，美汇指数持续于下降通道当中约98.3水平徘徊。

　　另一边厢，最新公布的数据显示，英国10月零售销售按月大跌1.1%，扭转9月经上调后升0.7%的势头，并远差过预期。而经济亦持续萎缩，英国国家统计局公布，10月英国国内生产终值按年下跌0.1%，连续两个月萎缩，亦低于市场原本预期的升0.1%。就业数据方面，截至10月底三个月ILO失业率升至5.1%，符合市场预期，但仍创近5年来新高。英伦银行11月议息时曾以5比4的投票结果，宣布将利率维持在4厘水平不变，结果符合市场预期。市场揣测央行官员仍对于是否继续减息而存在分歧。英伦银行将于本周四公布议息结果，由于近期经济及就业数据不佳，市场预计英伦银行料减息0.25%，将利率下调至3.75厘。

　　早前受英国国债跑赢影响，英镑迎来一轮反弹，上周一度回升至1.34水平，虽然短期来看英国预算案对英镑的压力或已减弱，但英镑仍欠缺明显动力继续向上，若英伦银行重启减息周期或有可能限制英镑反弹空间。短线来看，英镑兑美元能否企稳50天线约1.325水平为关键，若难以企稳不排除再度下试1.31水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
17小時前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
10小時前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
12小時前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
6小時前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
13小時前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
10小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
8小時前
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
《爱回家》「亿元驸马」人生胜利组！与富贵女友求婚半年荣升人父 囡囡萌照流出微丝细眼似足爹哋
影视圈
3小時前
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
张坚庭荣升做外父！饮女婿茶「强忍泪水」女儿结婚金光闪闪巨型流星锤贵气逼人
影视圈
9小時前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
更多文章
大行晨报 - 欧罗完成筑底 续展上行走势｜大行晨报
　　本周央行政策会议密集，且周二美国就业数据及周四的通胀数据可能影响美联储政策前景。欧洲央行和英伦银行将于周四召开会议，日本央行将在周五宣布利率决定。市场预期周四的欧洲央行会议可能会采取鹰派式按兵不动，通过淡化通胀低于目标的预测来传递鹰派讯号，尽管长期融资条件趋紧。周一公布欧罗区10月工业产出增速加快，强化了这样的观点，即随着贸易不确定性消退，该地区增长动能正在增强。交易员已排除欧洲央行进一步放宽
50分鐘前
大行晨报
大行晨报 - 关注本周英国议息｜大行晨报
　　英伦银行、欧洲央行及日本央行将在本周制定货币政策，由于英国通胀终于出现了一些缓解迹象，市场几乎已经完全消化了英伦银行降息的前景，而市场预期欧洲央行将维持利率不变。此外，美国将公布多项因政府停摆而推迟的数据，其中包括投资者期待已久的11月非农就业报告将于周二公布，而通胀数据将于周四公布。美国总统特朗普上周五表示，他倾向于由前联储局理事沃什（Kevin Warsh）或国家经济委员会主任哈塞特（Ke
2025-12-16 02:00 HKT
大行晨报