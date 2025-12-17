大行晨报 - 英镑50天线为关键｜大行晨报

美国最新申领失业救济人数创2020年以来最大增幅，美国劳工部公布，截至12月6日止当周，首次申请失业救济人数23.6万人，按周增加4.4万人，亦高于市场预期的22万人。执笔之时美国非农就业数据暂未公布，市场预计11月美国非农就业职位将增长5万份，失业率预计为4.4%。而就业及通胀数据公布前，美汇指数持续于下降通道当中约98.3水平徘徊。



另一边厢，最新公布的数据显示，英国10月零售销售按月大跌1.1%，扭转9月经上调后升0.7%的势头，并远差过预期。而经济亦持续萎缩，英国国家统计局公布，10月英国国内生产终值按年下跌0.1%，连续两个月萎缩，亦低于市场原本预期的升0.1%。就业数据方面，截至10月底三个月ILO失业率升至5.1%，符合市场预期，但仍创近5年来新高。英伦银行11月议息时曾以5比4的投票结果，宣布将利率维持在4厘水平不变，结果符合市场预期。市场揣测央行官员仍对于是否继续减息而存在分歧。英伦银行将于本周四公布议息结果，由于近期经济及就业数据不佳，市场预计英伦银行料减息0.25%，将利率下调至3.75厘。



早前受英国国债跑赢影响，英镑迎来一轮反弹，上周一度回升至1.34水平，虽然短期来看英国预算案对英镑的压力或已减弱，但英镑仍欠缺明显动力继续向上，若英伦银行重启减息周期或有可能限制英镑反弹空间。短线来看，英镑兑美元能否企稳50天线约1.325水平为关键，若难以企稳不排除再度下试1.31水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部



大行晨报