大行晨报 - 欧罗完成筑底 续展上行走势｜大行晨报

　　本周央行政策会议密集，且周二美国就业数据及周四的通胀数据可能影响美联储政策前景。欧洲央行和英伦银行将于周四召开会议，日本央行将在周五宣布利率决定。市场预期周四的欧洲央行会议可能会采取鹰派式按兵不动，通过淡化通胀低于目标的预测来传递鹰派讯号，尽管长期融资条件趋紧。周一公布欧罗区10月工业产出增速加快，强化了这样的观点，即随着贸易不确定性消退，该地区增长动能正在增强。交易员已排除欧洲央行进一步放宽政策的可能，同时预计2026年12月加息25个基点的概率约为20%，并预计2027年3月加息的概率接近50%。

　　欧罗兑美元走势，技术图表所见，鉴于过去两个月均在1.17水准遇阻，故在上周明确破位后，来到本周若仍可持于此区上方，则可望在接近两个月的筑底进程后，欧罗可望重新启动上升走势。上望阻力料为1.1800及1.1860，下一级指向9月17日高位1.1918以至1.20关口。下方支撑先参考1.17及1.1610，其后看至1.1550及11月5日低位1.1468。

　　新西兰央行总裁布雷曼（Anna Breman）周一表示，如果经济形势如预期发展，官方隔夜拆款利率（OCR）可能在一段时间内保持在目前的2.25%水平，淡化了了市场对明年加息的预期。布雷曼发表讲话后，纽元走低。另外，新西兰预计将于周二公布年中预算更新，并将于周四公布第三季国内生产总值（GDP）。周四的数据预计将显示，新西兰经济第三季健康增长了0.9%，而前一季度则萎缩了0.9%。这可能表明新西兰经济在积极降减息后正在复苏。

　　技术图表所见，纽元兑美元近日受制于0.58关口，而RSI及随机指数正有着初步回落迹象，需慎防纽元短线或正酝酿回调压力。支持位估计为0.5710及0.5685，下一级关键指向0.5610及0.5570水平。阻力位将继续留意0.58以及200天平均线0.5860，其后关键将留意0.59及0.60关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
