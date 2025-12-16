朱红 - 阿里受压 留意「23258」 | 窝轮热炒特区

半导体巨企博通公布的季绩，引发市场质疑人工智能（AI）业务毛利率偏低，忧虑AI公司资本投入庞大，而且回报期拉长，科技股普遍受压。阿里巴巴（9988）股价偏软，跌至150元水平好淡争持。如看好可留意阿里购「23258」，行使价160.1元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡则可留意阿里沽「20664」，行使价134.9元，实际杠杆5倍，明年4月到期。



券商报告指，与全球投资者讨论后发现市场对中国平安（2318）兴趣明显增加，认为平安增长及盈利潜力仍被市场低估，估值仍有大幅上升空间。平保股价连升多日，曾高见66.25元，再创近年新高。如看好可留意平安购「21992」，行使价76.93元，实际杠杆9倍，明年4月到期。如看淡则可留意平安沽「23484」，行使价50.94元，实际杠杆8倍，明年6月到期。



本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红