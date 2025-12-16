闻风至 - 昆仑能源防守力强可取 | 鲜股落镬

科网股受压下，港股于上周五急弹后再度回落，恒指昨日下跌347点，收报25628点，将周五弹幅掉回大半，全日成交金额2042.9亿元。



大市表现反复偏软，人工智能（AI）概念龙头股阿里巴巴（9988）及百度集团（9888）分别下跌3.6%及5.8%，中芯国际（981）亦跌4.4%，为市场增添不少负面情绪，昆仑能源（135）这类公用类股份可望在这段时期提供一定的防守性，亦有一定的上博空间。



昆仑能源今年以来表现跑输大市，昨日收市价7.5元计，年内累跌10.71%，同期恒指累弹3成。但这主要是由于昆仑能源于过去3年仍然累升近25%，已累积一定升幅，而且集团业绩表现未见显著提升，市场对内地天然气需求预期开始调低所致。



不过摩通最近发出报告指，昆仑能源及华润燃气等公司燃气销量出现逐季改善，预计昆仑能源今年下半年销量增幅可超过5%，该行建议投资者可关注昆仑能源的入市机会。



今年表现暂跑输大市



另一方面，中石油经济技术研究院在近期发布的能源展望和统计审核中，对中国天然气市场持较乐观态度，报告指出，2025年1至9月，中国车用LNG消费量按年增长22%，达2027万吨，主要受物流需求驱动；新增燃气发电装机容量将于2025年达到超过20吉瓦的历史新高；未来五年，工业部门将成为中国天然气需求增长的最大贡献者；随着城市化进程的持续推进，未来十年城市燃气需求仍有巨大增长空间。



这些观点可能为昆仑能源等相关企业的长期需求提供支撑，缓解市场的负面预期。市场预期或为昆仑能源股价带来新上升动力，未来营运数据令人期待。



随着宏观层面需求预测逐步改善，加上行业龙头的销量回暖讯号越见明确，市场对昆仑能源估值压力有望逐步释放。若下半年燃气销量如预期录得逾5%增长，将成为推动盈利恢复首要催化剂，而这亦是投资者最关注的核心变量。



闻风至