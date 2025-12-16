张日强 - 投资客频进击力吸细价收租楼 | 楼声随笔

市场气氛持续好转，虽然上周美国联储局减息，惟本港未有跟随，市况未如预期急起升温，发展商仍按部就班进行推盘部署。至于二手楼市场仍算表现不俗，尤其细价楼市场成交稳定，部分收租回报更高逾4厘，吸引不少收租投资客于市场上寻觅笋盘，除了透过地产代理于市场寻盘外，亦于银主拍卖场上搜罗低价平盘，目标并以细价楼主导，预料短期内二手细价盘仍会成为主流。



整体楼市气氛回稳，上周美国联储局减息0.25厘，虽然本港银行未有跟随减息，楼市大致维持平稳，惟市场料减息周期仍未完结，发展商仍按部就班部署于短期内推盘应市。



至于二手楼市场仍然表现稳定，不少买家于市场上寻盘，当中以投资客最为积极，频频四出搜罗笋盘，九龙得宝花园新近录得成交，该单位面积约253方呎，属1房间隔，议价后减价20万以340万易手，呎价约1.34万，属市价水平，新买家为投资客，预计租金回报可观。另外，元朗朗日峰低层户早于月前由投资者以约374.3万购入，单位面积约278方呎，属1房连开放式厨房间隔，日前以1.2万租出，以单位购入价计算，租金回报约3.8厘。



事实上，二手楼市场明显回稳，当中以细价楼的睇楼及成交量最为瞩目，由于租金持续上升，导致不少租客纷纷改变策略，部分租客「转租为买」，加上投资者的动力持续增加，预期细价楼的成交量将成为市场主流。



张日强