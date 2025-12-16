大行晨报 - 欧罗短线有机可寻｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美国联储局上周议息会议符合市场预期宣布减息0.25厘，将联邦基金利率区间降至3.5至3.75厘，结果符合市场预期。今次会议公布的利率点阵图显示，官员预计2026年可能只减息一次。不过芝商所Fedwatch最新利率期货显示，市场仍预计明年局方有机会减息两次。今个星期环球市场仍然有三间央行会陆续公布议息结果，分别为英伦央行、欧洲央行和日本央行。彭博利率期货显示，三间央行在利率看法上各有不同，市场预计英伦银行减息0.25厘的机率超出9成，欧洲央行较大机会维持利率不变，日本央行加息0.25厘的概率则超出9成。

　　欧洲央行在10月议息会议中维持利率不变，符合市场预期。行长拉加德称区内通胀接近2%的中期目标，不对未来的利率路径作出预先特定的承诺，未来议息时将根据届时数据逐次会议作出决定。今年以来，环球外围市场持续动荡，面对关税干扰，欧罗区的经济表现平稳，出现令人意外的韧性。得益于投资和消费提振，欧罗区第三季经济增速超过初值。数据显示，欧罗区第三季区内生产总值（GDP）按季增长0.3%，增幅高于欧盟统计局0.2%的初步估计。按年则增长1.4%，符合预期。

　　欧央行行长拉加德表示，尽管环球地缘政治局势持续紧张，为经济增长带来不确定性，但现阶段欧罗区经济前景的风险已趋于平衡。强劲的经济表现助力工资持续稳健成长。数据显示，欧罗区第三季人均薪酬年比增幅达4%。欧央行今周会议将公布经济增长预测，投资者亦可关注。欧罗兑美元逾一个月来表现不俗并重返50天线以上，与此同时美元重返下行趋势，或有利于欧罗走势，笔者认为欧罗短线仍有机可寻，初步目标价约1.188水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

