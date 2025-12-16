大行晨报 - 关注本周英国议息｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　英伦银行、欧洲央行及日本央行将在本周制定货币政策，由于英国通胀终于出现了一些缓解迹象，市场几乎已经完全消化了英伦银行降息的前景，而市场预期欧洲央行将维持利率不变。此外，美国将公布多项因政府停摆而推迟的数据，其中包括投资者期待已久的11月非农就业报告将于周二公布，而通胀数据将于周四公布。美国总统特朗普上周五表示，他倾向于由前联储局理事沃什（Kevin Warsh）或国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）在明年领导联储局。

　　英镑兑美元在11月大致上落于1.3至1.32区间，当前已见上破区间，可望正以双底形态续作上行。黄金比率计算，50%的反弹水平在1.3380，这亦正是100天平均线位置所在；进一步扩展至61.8%的反弹幅度为1.3465。较大阻力可留意1.35关口，之后关键指向9月17日高位1.3726以至1.38关口。支持位回看100天平均线1.3360及50天平均线1.3255及1.32，之后看至1.3090水平。

　　瑞士政府周一上调了2026年的经济增长预期，称美国降低对瑞士产品进口关税的协议意味着瑞士出口商受到贸易壁垒的冲击有所减轻。瑞士于11月与华盛顿达成初步协议，将美国的关税从39%降至15%。政府的经济专家小组目前预计，2026年瑞士经济增长率为1.1%，高于10月的0.9%。

　　技术走势而言，美元兑瑞郎在11月14日曾触低于0.7876，其后出现稳步反弹，之前10月17日低位0.7870，故此，至今又回落至此区域之上，故将格外受到关注。9月17日低位见于0.7827。若然下破此区，料见开展新一轮跌势。进一步则会关注0.77及0.76水准，再而料为0.7520。至于阻力位参考0.80及11月5日高位0.8124，较大阻力料为200天平均线0.8160及0.8250。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
