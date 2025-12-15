朱红 - 小米3连升 追Call「15276」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
　　小米首座大家电工厂正式竣工投产，首款自产「米家中央空调Pro双风轮」即将面世，据悉工厂搭配AI视觉质检，最快每6.5秒下线一部冷气机。小米股价连升3日，升至43元附近高位整固。如看好可留意小米购「15276」，行使价57.88元，实际杠杆7倍，明年4月到期。如看淡则可留意小米沽「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。

　　联储局一如预期减息0.25厘，惟点阵图显示明年可能只减息1次，本港3大发钞银行则未有跟随减息。汇丰控股（005）股价连升多日，曾高见117.9元再创新高。如看好可留意汇丰购「21320」，行使价130.98元，实际杠杆16倍，明年3月到期。如看淡则可留意汇丰沽「23338」，行使价103.23元，实际杠杆8倍，明年6月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

笔者为证监会持牌人
