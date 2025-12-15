轮商精选 - 金价回勇 留意赤金「23416」 | 窝轮热炒特区

美国联储局再度减息0.25厘，拖累美元走弱，市场憧憬低息环境有助提升黄金吸引力。纽约期金近日曾重上4300美元水平，创自10月底高位。市场普遍认为，联储局短期内进一步减息可能性有限，但现时利率环境仍可能支持黄金需求。



此外，地缘政治不确定性，或继续推动市场对避险资产的需求。全球央行持续增持黄金储备，特别是新兴市场国家，或反映结构性需求可能增强。不过，金价今年累积升幅达60%，投资者对潜在风险因素亦不容忽视。一旦美国经济数据强劲或联储局政策立场转变，美元走势及利率预期变化，可能令金价走势更为波动。此外，全球经济复苏进度、地缘政治局势变化，以及ETF资金流向和实体需求波动，亦可能影响黄金短线表现。



赤峰黄金（6693）截至上周五录3连升，如看好可留意赤金购「23416」，行使价42.99港元，实际杠杆约3.6倍，明年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



