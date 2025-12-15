Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中国建筑估值派息吸引 | 鲜股落镬

闻风至
26分鐘前
产经 专栏
港股上周五出现不俗反弹，恒指高开231点后升幅持续扩大，一度高见26006点，涨达476点，最终收报25976点，升446点，成交金额2426亿元。

　　中国建筑国际（3311）股价自公布业绩后由谷底反弹，上周五收升逾4%，收报9.71元，短线有望展开一段修复估值的反弹升浪。该股胜在估值偏低，加上高息为股价提供明显支撑，现价亦已自低位回升，下方在8.7元见强劲支持力，整体值博率偏高。

　　本栏去年亦曾介绍中国建筑国际，当时股价仍在9元边缘徘徊，其后一度向上突破，今年3月更高见13.18元，表现远超笔者当时预期。近期股价大幅回落，主要因集团于业绩会上撤回全年盈利双位数增长，以及经营现金流维持正数并持续改善的指引，令市场对其前景由原先的乐观转趋审慎。

　　然而，笔者认为中国建筑国际最具吸引力之处，仍在于其低估值、稳定的盈利增长与持续派息能力。以2022至2024年为例，派息金额分别为0.48元、0.56元及0.615元，呈现稳步上升趋势；而派息比率大致维持在3成水平，反映派息增加主要来自盈利提升，而非单纯提高派息比率。

憧憬获北都工程份额

　　即使市场预期集团明年盈利仅录得单位数增长，以现价计算，股息收益率仍可维持逾6厘，于港股中依然属于具前列吸引力的高息股。

　　中国建筑国际其中一个最大潜在憧憬，是集团在北部都会区项目中有望取得超过三分一的市场份额。北部都会区属香港未来十多年最核心、最具规模的基建及城市发展蓝图，涉及土地开发、交通网络、公共设施及大型社区建设，工程量庞大且具长期可见度。若集团最终能在相关项目中保持领先地位，将为其未来定单、收入增长及盈利稳定性带来实质支持。

　　此外，内地基建投资在政策托底下仍具韧性，加上集团于大湾区的深厚布局，亦有望成为中长线增长动力。若市场情绪逐步回暖，估值修复空间仍然存在，而稳定派息则提供良好防守性，使该股在近期疲弱的市况当中属值博率偏高的个股。

闻风至

闻风至 - 哈电有力跑赢大市 | 鲜股落镬
　　恒指昨日早段一度弹升261点，见25801点，惟其后显著回落，午后更曾倒跌69点，见25471点；收报25530点，跌10点，全日成交金额续降至1824.8亿元。 　　美国息口的消息并未为市场带来太大冲喜，港股表现偏向牛皮，但电力相关股份仍然受AI热潮又引发的潜在需求所推动而表现强硬，哈尔滨电气（1133）正是其中一员，相信仍然是可持续跑赢大市的好选择。 　　据报，由于美国AI数据
2025-12-12 02:00 HKT
鲜股落镬