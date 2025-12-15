巨B讲投资 - 刘伟利 - 长假期前夕 | | 巨B讲投资

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利
26分鐘前
产经 专栏
　　长假期前的金融市场，总是弥漫着一种复杂的气息。交易员的屏幕依然闪烁，但心思或许已飘向远方的阳光与海滩。此时，在刚刚的星期三联储局传出「减息」与「买债」同步的卓号，无疑是一剂强心针，也像一场精心安排的假期馈赠。

　　所谓减息，是降低资金的价格，鼓励企业与个人借贷投资、消费；而买债（重启量化宽松），则是央行直接向市场注入流动性，如同打开资金的水龙头。两者并行，好比不仅宣布商店全面打折（减息），还直接给消费者发放购物券（买债），力道与决心不言可喻。这通常预示著决策者看到了经济深层的隐忧，决意用强力政策铺设一张安全网。短期而言，市场必将以狂欢回应，风险资产将获追捧，因为便宜的资金正在寻找去处。然而，这份礼物背后附带着长期问卷：通胀的幽灵是否会因此归来？政策的边际效应是否已在递减？狂欢之后的清晨，经济仍需面对自身的体质问题。

　　作为市场的参与者，我们或许该从这般宏大的操作中，领悟一些微小的个人智慧。投资与人生，有时异曲同工。联准会深知「过度操作」的危害，若非必要，绝不轻易同时动用两大重器。我们个人户头里的资金管理，何尝不是如此？频繁进出，追逐每一个风口，往往不如耐心持有、等待趋势明朗。很多时候，「不操作」本身就是一种关键操作——它意味对自身策略的信任，对市场噪音的过滤，以及在不确定性中保持平静的能力。

　　因此，在长假前夕，最好的准备或许不是匆忙地调整仓位，而是为自己设定一个「心灵的止损点」。一年将尽，市场的阴阳烛与人生的轨迹一样，有高有低。重要的不是抓住每一个波动，而是在年末时，能安然清点收获，诚实面对教训。无论是丰厚的回报，或宝贵的经验，都是滋养下一段旅程的资粮。

　　就让市场的归市场，假期的归假期。放下对短期升跌的执念，如同央行不会每日干预汇率。真正的投资智慧，在于看清大势后，那份敢于放松、敢于享受当下的从容。当铃声响起，就潇洒离场吧。毕竟，懂得休息的水手，才能更清醒地迎接明年的风浪。此刻的不操作，正是为了未来更优雅地进场。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

