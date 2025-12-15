彭丽婷 - 储能技术全球格局与香港的零碳机遇 | 零碳筑迹

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
26分鐘前
　　全球储能技术竞争已进入白热化，以宁德时代为代表的中国创新力量，正凭借一系列突破性技术，为全球产业提供了创新和智慧的「中国方案」。这为正在探索自身零碳路径的香港，提供了宝贵的技术参考与战略启示。

　　美国凭借其在金融与软件领域的优势，主导「储能即服务」（ESaaS）等创新商业模式。欧洲则依托其深厚的工业基础和绿色政策，在高端制造与户用光储一体化领域建立了优势。日本继续在材料科学包括固态电池研发上深耕。尽管路径各异，全球竞赛的核心已从单纯的技术突破，演变为如何将技术深度融入并优化复杂能源系统。

　　中国储能产业已完成了从「量」到「质」的跨越。宁德时代于2025年推出的 587Ah超大容量储能专用电芯，精准锚定储能电芯的 「黄金平衡点」。在系统架构层面，由三峡集团与清华大学等主导研发的 「动态可重构电池网路技术」，在全球首次大规模应用了「软件定义能量」的理念，通过毫秒级控制的高频开关，将电池模组转化为可动态组合的独立能量单元。

　　香港面临的挑战——土地极端稀缺、负荷高度集中、可靠性要求高——正是全球高密度超大型城市能源转型的极端缩影。因此，香港的零碳之路不应是简单的技术堆砌，而必须是在严苛约束下寻找 「城市级最优解」 的系统工程：在变电站屋顶、地下空间、建筑夹层等「边角料」区域，部署模组化、随插即用的储能单元，最大化空间利用效率；利用「动态可重构」等数字储能技术理念和人工智能，未来的分散式储能网路能即时预测楼宇用电、电动车充电负荷甚至极端天气影响，并进行最优回应；探索「价值叠加商业模式」，借鉴全球ESaaS模式，鼓励社会资本参与。

　　从粤港澳大湾区的能源互联到元朗「零碳智能空间」的实践，香港完全有能力成为这些全球领先储能技术的最佳应用场景。在通往零碳未来的道路上，香港不仅能借鉴，更能参与定义下一个智慧能源时代。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

