关志康 - 青少年经济圈市场突围 | 神耆商机

关志康
26分鐘前
产经 专栏
　　临近年底，中小企老板们提早「做冬」聚首一堂，席间话题离不开市道冷暖。有老板慨叹：「楼市虽然似乎回暖，但现金流依然紧绌，客户压价又拖数，出粮周转仍然吃力。」众人对明年经济前景普遍持观望态度，有人抛出问题：「未来一年，还有哪个行业值得一试？」

　　经营安老院的老板率先回应：「不少人看好人口老化带来的商机，银发市场似乎最具潜力。理论上长者多、身家厚，但实情却像『棉花糖』——看得到，却未必咬得实。长者普遍节俭用钱、物欲低，选安老院只求『够住、够干净』，买保健品亦以实用为主。悭惯就成性，要他们追求高档享受并不容易。」另一位从事零售的老板补充：「不少长者格价讲价成瘾，连定期存款都货比三家。遇上这类客人，生意难做，减价又伤利润；不减又怕被说唔『畀面』。现时营商环境下，银发族虽然数量庞大，但消费意欲偏弱，难以成为主力增长引擎。」

　　席间一位投资者笑言：「我反而信奉『人弃我取』的逆向思维。虽然出生率下跌，但愈少愈矜贵，与儿童、青少年相关的市场反而更有前景。父母对子女向来慷慨，从医疗保健、矫视矫牙、升学补习，到音乐、运动及兴趣班，这些都是刚性需求——不能等，也不能省。」他续说：「试问有几多家长会带子女北上箍牙或学琴？长辈可以北上配老花镜、剥牙、饮茶图便宜。父母对自己可以悭，对孩子却绝不『手软』。」

　　恒生银行的调查亦印证这趋势：流动资产逾百万港元的家庭，每年平均在一名子女身上的开支高达28.4万港元，抚养至22岁的总成本约600万港元。由此可见，香港的「青少年经济圈」潜藏庞大商机。这群重视时间成本与服务质素的家长，对本地高质专业服务有稳定需求，亦成为抵御「北上消费」的一道护城河。谁能真正掌握家长「怕错失」的心理，谁就有望抓紧下一个最具潜力的市场机遇。

健康教育基金会主席
关志康
 

