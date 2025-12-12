Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 波司登主品牌表现稳健 | 实力股起底

利贞
3小時前
产经 专栏
內容

　　波司登（3998）今年9月底止的2026财年上半年业绩，收入和利润大致符合预期。尽管非核心业务表现疲软，然而主品牌波司登依然表现稳健，而且优于整体服装行业，展望下半年走势将进一步转强。看好集团核心波司登品牌聚焦高端市场，拥有清晰、差异化的产品组合，令集团能够准确捕捉不同消费群体。建议可于4.64元买入，中长线目标价6元。波司登昨日收报4.8元，跌0.01元，跌幅0.21%。

　　管理层透露，在近期销售趋势上，10月至11月的实体零售销售（包括直营和经销商）实现双位数增长；又指上半年主动协助加盟商清理旧库存策略已见成效，目前加盟商信心已见复苏。而2026财年下半年对于集团而言是一个强势时期，羽绒外套业务收入一般占70%以上。管理层对维持全年业绩预期不变，预计收入增长10%，净利润增长速度亦会加快。

　　展望未来，管理层表示，集团会继续坚持聚焦于核心羽绒服品类发展，通过技术创新丰富产品线，开拓新客群，巩固市场份额，所有业务拓展及尝试都是相关领域延伸，例如今年推出的功能外套产品，强调「不会为拓展而拓展」。

聚焦年轻消费者需求

　　今年10月，波司登与知名设计师Kim Jones合作推出高级商务羽绒产品线「波司登AREAL」，据知期内近6成收入来自新客户贡献，因此集团计划未来将加强满足年轻消费者的时尚品味需求，在规划开设新产品线的实体门店时，会倾向于主要城市的核心商业区，对单店经营效率亦会有较高要求。

　　预期下半年公司业绩可受惠来自冬季天气及渠道库存清理而推出的零售折扣；以及强大的新产品线，包括功能性羽绒服和蓬松羽绒服，高端极寒系列产品的强劲销售，预计能让收入组合的转变更有利，即从批发转向零售市场，并改善产品组合。

　　波司登截至2025年9月底止的中期业绩，录得收入89.28亿元（人民币，下同），按年增加1.4%；毛利44.67亿元，上升1.7%。期内纯利11.89亿元，增长5.3%，每股盈利10.35分，中期息派6.3港仙。

利贞

