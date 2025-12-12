Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 哈电有力跑赢大市 | 鲜股落镬

闻风至
3小時前
产经 专栏
　　恒指昨日早段一度弹升261点，见25801点，惟其后显著回落，午后更曾倒跌69点，见25471点；收报25530点，跌10点，全日成交金额续降至1824.8亿元。

　　美国息口的消息并未为市场带来太大冲喜，港股表现偏向牛皮，但电力相关股份仍然受AI热潮又引发的潜在需求所推动而表现强硬，哈尔滨电气（1133）正是其中一员，相信仍然是可持续跑赢大市的好选择。

　　据报，由于美国AI数据中心的需求暴增，令当地的制铝企业受到极大的影响，因这些企业每生产1公吨铝，就需消耗约1.4万度电力，但在AI算力需求爆发之后，亚马逊、微软等巨头大幅抢贵电价，令制铝企业难以盈利。

　　这些抢电风潮相信很快会卷至中国市场，因阿里巴巴（9988）、腾讯控股（700）、百度集团（9888）等巨头都在今年大洒金钱加码投资AI基建，抢电风潮只是迟早的事。更别忘记，中央早前已明确推出多项支持AI政策，包括补贴算力、鼓励地方政府建设智能算力中心、推动企业加速落地大模型应用等，等同为整个产业链打了一支「强心针」。

科技巨头势掀抢电潮

　　换个角度来看，内地科技巨头将更愿意消耗更多电力，本栏早前已多次重提瑞信上调中国电力增长的预测，而就最新情况来看，瑞银上调后的预测可能已经变得保守。此前瑞银分析指，将 2028至2030年的中国电力需求增长预测上调至每年8%至9%，较此前预期的增速4%为高。其中，AI数据中心（AIDC）、出口和电动化确定为结构性驱动力，预计他们的影响将持续扩大。

　　哈尔滨电气是内地电力装备龙头，在火电、核电、水电、燃机、抽水蓄能等领域均有深厚技术积累，是国家大型能源工程的核心供应商。近年最大憧憬，则是集团可望受惠雅下项目引发的巨大商机，据华泰证券估算，单是雅下项目已可望为该股带来360亿元人民币的新增水电设备定单。

　　业绩方面，哈尔滨电气更是相当理想，集团近年纯利持续大幅增长，2023年大增4.8倍、2024年续长1.9倍，今年上半年再升1.01倍，而该股现价相当于动态市盈率约13.4倍，相信尚未完全反映雅下项目及内地AI数据中心对电力的渴求。

