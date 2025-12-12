Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 农行县域贷款成增长动力 | 开工前落盘

伍礼贤
3小時前
产经 专栏
　　农业银行（1288）低成本存款多，个人活期存款占比高达23%，在4大行中比例最高，使其在行业整体净息差下行时，利润受影响相对较细。公司深耕县域乡村服务，为增长提供动力。

　　农行首3季县域发放贷款和垫款总额，较去年底增加10.6%，增速处于行业前列；县域贷款占境内贷款比重更升至4成以上，由于该活期存款比例较高，意味公司获得更多低成本资金用以放贷及业务，加上县域的农户、小商户对贷款需求稳定，坏帐率亦不高，形成存款、贷款、再存款的良性循环，有效缓冲息差下行压力。

　　截至今年9月底，农行不良贷款率及拨备覆盖率分别为1.27%及295.08%；截至6月底，逾期贷款率1.22%，保持较低水平。不妨考虑在5.65元买入，目标价6.1元，跌穿5.3元止蚀离场。

　　笔者为证监会持牌人，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤

2025-12-09 02:00 HKT
开工前落盘