郭家耀 - 平保目标价70元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
3小時前
　　国家金融监督管理总局日前发布《关于调整保险公司相关业务风险因数的通知》，调整保险公司投资相关股票的风险因数，明确保险公司持仓时间超过3年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因数，从0.3下调至0.27；持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因数，从0.4下调至0.36。

　　调整保险公司出口信用保险业务和中国出口信用保险公司海外投资保险业务的风险因数，鼓励保险公司加大对外贸企业支援力度、有效服务国家战略。

　　相关保费风险因数从0.467下调至0.42，准备金风险因数从0.605下调至0.545。偿付能力充足率约束保险资金权益配置上限，风险因数下调可释放最低资本占用，进一步打开险资入市的空间。

　　中国平安（2318）有望成为政策主要受益者，在政策引导下，资产配置调整将推动公司估值上调。目标价70元，入巿价60元，止蚀价55元。

　　笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

