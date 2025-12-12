朱红 - 阿里反复偏软 留意「23258」购 | 窝轮热炒特区

据报道，夸克AI眼镜S1在多渠道出现上架即售罄情况，二手交易市场价升至5000元人民币，市场上还衍生出租赁业务。阿里巴巴（9988）表现反复，于20天线遇沽压，回落至151元附近好淡争持。



如看好可留意阿里购「23258」，行使价160.1元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡则可留意阿里沽「20664」，行使价134.9元，实际杠杆5倍，明年4月到期。



中芯购「13923」博反弹



据外媒报道，字节跳动和阿里巴巴有意于Nvidia（辉达，内地译名英伟达）出口H200解禁后采购相关晶片，目前正等待有关当局审查采购申请。晶片股普遍受压，中芯国际（981）仍受制于10天线，跌至67元水平徘徊。



如看好可留意中芯购「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡则可留意中芯沽「21281」，行使价62.76元，实际杠杆3倍，明年6月到期。



泡泡玛特（9992）宣布新IP「SUPERTUTU」上线，主张「打破性别限制」，首波产品系列包含「招财猫」、「幻梦小女巫」等多个主题形象。泡泡玛特股价略为反弹，回升至193元水平徘徊。



如看好可留意泡玛购「22285」，行使价260.12元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡则可留意泡玛沽「22036」，行使价150.78元，实际杠杆4倍，明年4月到期。

