Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 阿里反复偏软 留意「23258」购 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　据报道，夸克AI眼镜S1在多渠道出现上架即售罄情况，二手交易市场价升至5000元人民币，市场上还衍生出租赁业务。阿里巴巴（9988）表现反复，于20天线遇沽压，回落至151元附近好淡争持。

　　如看好可留意阿里购「23258」，行使价160.1元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡则可留意阿里沽「20664」，行使价134.9元，实际杠杆5倍，明年4月到期。

中芯购「13923」博反弹

　　据外媒报道，字节跳动和阿里巴巴有意于Nvidia（辉达，内地译名英伟达）出口H200解禁后采购相关晶片，目前正等待有关当局审查采购申请。晶片股普遍受压，中芯国际（981）仍受制于10天线，跌至67元水平徘徊。

　　如看好可留意中芯购「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡则可留意中芯沽「21281」，行使价62.76元，实际杠杆3倍，明年6月到期。

　　泡泡玛特（9992）宣布新IP「SUPERTUTU」上线，主张「打破性别限制」，首波产品系列包含「招财猫」、「幻梦小女巫」等多个主题形象。泡泡玛特股价略为反弹，回升至193元水平徘徊。

　　如看好可留意泡玛购「22285」，行使价260.12元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡则可留意泡玛沽「22036」，行使价150.78元，实际杠杆4倍，明年4月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
6小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
朱红 - 小米偏软 部署「15276」 | 窝轮热炒特区
　　据《界面新闻》报道，小米（1810）中国区近期开启一系列人事调整，涉及手机、汽车、大家电等核心运营类岗位。小米股价近日升至43.64元后，跟随大市回落至20天线40元附近。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆7倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆5倍，明年6月到期。 　　美国总统特朗普批准辉达向中国出口H200
2025-12-10 02:00 HKT
窝轮热炒特区