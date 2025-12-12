大行晨报 - 原油明年恐供应过剩｜大行晨报

美国联储局符合市场预期今年内第3次减息，将联邦基金利率区间降到3.5至3.75厘。过去15个月以来联储局累计减息1.75厘，利率越来越接近中性水平，加上今年第4季以来，美国政府持续停摆，导致多项经济数据延迟发布，令决策官员立场分歧加剧，共有3位联储局官员于今次会议中投下反对票。

最新公布的利率点阵图预测显示，联储局官员预计明年只减息1次。除此之外，联储局今次会议宣布取消常备回购操作的总额度限制，并宣布自12月12日开始，每月购买400亿美元国库券，主席鲍威尔称未来几个月购买量将保持高位。另外，美国劳工统计局（BLS）表示，将于明年1月9日发布美国非农就业报告，1月13日将发布12月消费者物价指数（CPI）。

油组及盟友持续增产

另外，受石油输出国组织及其盟友（OPEC+）增产影响，OPEC+今年4月至12月累计每日增产约290万桶，国际油价表现持续疲软。OPEC+曾于本月初召开会议，表示由于全球石油供应过剩日益明显，预料明年首季将暂停增产，而OPEC+整体产量占全球约一半。今年以来，原油价格上半年呈现震荡，纽约期油价格由年初高位约每桶80美元，至现时已回落至每桶58美元，跌幅高达27.5%，成为今年以来表现最差的资产之一。

展望明年，我们对油价仍然看淡，由于今年以来OPEC+持续增产，环球市场在2026年初或将出现供应过剩，恐将进一步打压油价，预计明年上半年纽油将于每桶53至65美元区间上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部