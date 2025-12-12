Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 原油明年恐供应过剩｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国联储局符合市场预期今年内第3次减息，将联邦基金利率区间降到3.5至3.75厘。过去15个月以来联储局累计减息1.75厘，利率越来越接近中性水平，加上今年第4季以来，美国政府持续停摆，导致多项经济数据延迟发布，令决策官员立场分歧加剧，共有3位联储局官员于今次会议中投下反对票。

　　最新公布的利率点阵图预测显示，联储局官员预计明年只减息1次。除此之外，联储局今次会议宣布取消常备回购操作的总额度限制，并宣布自12月12日开始，每月购买400亿美元国库券，主席鲍威尔称未来几个月购买量将保持高位。另外，美国劳工统计局（BLS）表示，将于明年1月9日发布美国非农就业报告，1月13日将发布12月消费者物价指数（CPI）。

油组及盟友持续增产

　　另外，受石油输出国组织及其盟友（OPEC+）增产影响，OPEC+今年4月至12月累计每日增产约290万桶，国际油价表现持续疲软。OPEC+曾于本月初召开会议，表示由于全球石油供应过剩日益明显，预料明年首季将暂停增产，而OPEC+整体产量占全球约一半。今年以来，原油价格上半年呈现震荡，纽约期油价格由年初高位约每桶80美元，至现时已回落至每桶58美元，跌幅高达27.5%，成为今年以来表现最差的资产之一。

　　展望明年，我们对油价仍然看淡，由于今年以来OPEC+持续增产，环球市场在2026年初或将出现供应过剩，恐将进一步打压油价，预计明年上半年纽油将于每桶53至65美元区间上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
9小時前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小時前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
6小時前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
13小時前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小時前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小時前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小時前
更多文章
大行晨报 - 加元料延续下跌走势｜大行晨报
　　美元周三下跌，美国联储局一如预期下调利率，但暗示可能会在1月的下次政策会议上暂停宽松周期。联储局主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示，下一步行动不太可能是加息，这进一步打击美元。他补充称，加息并非决策者新预测中反映的基线情境。美联储将指标政策利率区间下调0.25厘，到3.5至3.75厘，今次减息在意料之中，所以并不意外；投票结果是9票赞成减息0.25厘，3票反对，也在意料之中。声明中强调，
3小時前
大行晨报
大行晨报 - 关注英国GDP数据｜大行晨报
　　美元本周稍为走稳，周二发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示，截至10月份最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺增加了1.2万个，达到767万个。随着市场认为联储局本周放宽政策几成定局，焦点也转向了未来一年的前景。投资者正在降低对2026年降息的预期，因为怀疑情绪日益加重：作为接替鲍威尔的热门人选，哈塞特是否会像美国总统特朗普所希望的那样鸽派亦为存疑。鲍威尔担任美联储主席的8年任期将
2025-12-11 02:00 HKT
大行晨报