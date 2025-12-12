大行晨报 - 加元料延续下跌走势｜大行晨报

美元周三下跌，美国联储局一如预期下调利率，但暗示可能会在1月的下次政策会议上暂停宽松周期。联储局主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示，下一步行动不太可能是加息，这进一步打击美元。他补充称，加息并非决策者新预测中反映的基线情境。美联储将指标政策利率区间下调0.25厘，到3.5至3.75厘，今次减息在意料之中，所以并不意外；投票结果是9票赞成减息0.25厘，3票反对，也在意料之中。声明中强调，劳动力市场疲软是减息0.25厘的主要理由，这一细节也是市场所注意到的，暗示联储局可能会继续宽松政策，尽管对2026年宽松政策的预期并没有改变，已经消化将减息一次、幅度为0.25厘。美联储声明及预测发布后，股市普遍上涨，美元兑一篮子货币走弱。市场认为联储局1月维持利率不变的概率约为78%。尽管美联储决策者的预测是明年减息一次，但利率期货市场仍认为2026年将减息2次，或联邦基金利率将达3厘。

加拿大央行周三一如预期维持关键政策利率在2.25厘不变。央行行长麦克勒姆表示，整体而言，加拿大经济在应对美国贸易措施方面展现出韧性。麦克勒姆说，关税的影响尚未完全扩散到更广泛的经济领域。他指出，不确定性依然很高，如果前景发生变化，央行已准备好作出回应。美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均呈回跌，11月两度自1.41水平附近回落，形成双顶型态，颈线参考11月18日低位1.3969，在破位后下延幅度正为加剧。当前支撑先看1.38及9月17日1.3723水平，关键看至1.3570及1.35水平。阻力位预料在1.39及1.3930，下一级料为1.40及1.4140水平。

英皇金融集团业务总裁

黄楚淇