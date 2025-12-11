利贞 - 英诺赛科收入具上升潜力 | 实力股起底

英诺赛科（2577）是氮化镓（GaN）功率半导体龙头企业，以收入计去年全球市占达30%领先。基于未来数年全球GaN功率半导体市场以63%的年均复合增长率快速增长；加上公司与NVIDIA合作开发800V HVDC 架构，或可自2027年起带来为公司带来收入上升潜力，将推动股价上升。建议可于78.4元买入，中长线目标价99元。英诺赛科昨日收报81元，跌0.35元，跌幅0.43%。



英诺赛科早前公布，采用650V氮化镓的新一代6.6kW OBC系统，在长安汽车顺利装车，该系统实现业内领先的充电效率和整机功率密度，为车载电源技术树立新标杆。联合动力新一代6.6kW GaN车载二合一电源产品，将OBC与车载直流变换器（DC-DC）高度集成，通过全局效率优化设计，结合英诺赛科650V高压GaN功率器件的低开关损耗和高频特性，显著提升了充电效率和功率密度。



目前，氮化镓OBC系统成功在长安汽车装车，事件代表氮化镓在车载电源技术应用的突破性进展。未来，公司将与联合动力紧密合作，推动新能源汽车产业向更高效、更可持续的方向升级。



伙安森美半导体合作



英诺赛科亦与安森美半导体达成战略合作，将采用公司成熟的8英寸矽基氮化镓工艺，共同加速推进氮化镓产业的应用和布局，预料是项合作在未来几年为公司带来数亿美元的氮化镓销售。公司指，是次合作将通过晶圆采购等方式，整合公司的氮化镓制造能力及安森美半导体在系统封装与集成等领域的经验和优势，以加速推动氮化镓在新能源汽车、人工智能、数据中心，工业等领域的快速落地。



英诺赛科截至2025年6月底止中期业绩，录得销售收入5.53亿元（人民币，下同），按年增加43.4%，主要是氮化镓应用领域持续拓展，客户需求快速增长。亏损由去年同期4.88亿元，收窄至4.29亿元，每股亏损49分。



上半年，毛利率6.8%，去年同期为负21.6%，提升28.4个百分点，主要受惠收入提升、生产规模效应释放以及持续改进生产工艺降低成本；实现毛利转正录得3785万元。



利贞