Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 复星医药低位抬头可注意 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
5小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　港股两连跌后先稍作反弹，恒生指数周三曾挫177点，低见25257点。惟大市午后从低位回升，最终更以全日高位收市，报25540点，升106点。全日成交金额回落至两千亿元以下，仅1933.9亿元。

　　内地传出消息指，实验用食蟹猕猴价格持续飙升，最新单价更已突破10万元（人民币，下同）大关，甚至在部分地区达12至13万元。这一现象或许不仅反映出实验用食蟹猕猴供应短缺的严峻现况，更侧面印证国内医药研发行业正处于增长爆发期。复星医药（2196）作为中国领先的创新驱动医药集团，近日股价有抬头征兆，昨日升穿22元阻力，收报22.3元，股价再起可期。

内地药企研发需求加大

　　报道引述养殖企业表示，明年上半年的猴子已全数售罄，主要运往上海、江苏等地的医药科技公司，其中上海知名CRO公司采购占比逾七成。云南昆明一间生物科技公司业务负责人分析指，供应短缺与创新药上行周期有关，药企研发需求加大，对实验猴需求量激增。

　　早前，里昂证券发表报告对复星医药给予高度评价，重申其「跑赢大市」评级，并上调H股目标价由29.6港元升至31.6港元。报告指出，公司旗下临床前小分子GLP-1药物与辉瑞签署21亿美元合作协议，辉瑞获全球独家权利，涵盖口服GLP-1药物针对肥胖症等适应症。

　　复星医药于今年首三季纯利已见上升25.5%，至25.23亿元，每股收益0.95元。接下来，集团于今年两年仍有多款新药预计推出或获批，其中，2025年第四季预计推出的药物包括HLX14（denosumab injection），这款自研生物类似药于9月获批，用于治疗骨质疏松症和骨转移相关并发症。2026年则有抗肿瘤小分子药物Luvometinib Tablets、聚焦特定肿瘤适应症的XH-S004，以及重点产品GLP-1系列口服药物可望推出市场。

　　其中，GLP-1更有辉瑞推动其国际市场的销售，潜力巨大，或许会成为集团的其中一个重要里程碑。复星医药正乘医药创新浪潮，国际合作如与Pfizer、Teva深化，结合国内需求爆发，短线更是见底味浓，若能企稳22元关口已是一大关键讯号，后市或反复向30元水平进发，下站再望35元阻力。

闻风至

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小時前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
15小時前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小時前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小時前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
18小時前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小時前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小時前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小時前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小時前
更多文章
闻风至 - 光大环境「回A」值得期待 | 鲜股落镬
港股弱势持续，恒生指数周二曾一度下挫达379点，低见25386点，最终收报25434点，仍跌331点。全日成交金额2102.4亿元。 　　弱市之下仍然不乏逆市造好的股份，光大环境（257）便是其一，昨日逆市升1.21%，收报5元。该股正处于「回A」的关键转折点，可能成为其股价重回正轨的催化剂，目前该股的市盈率仅约9.8倍、股息收益率高达4.8厘，估值处于合理值偏低水平。若参考中海油（883）
2025-12-10 02:00 HKT
鲜股落镬