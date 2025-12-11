闻风至 - 复星医药低位抬头可注意 | 鲜股落镬

港股两连跌后先稍作反弹，恒生指数周三曾挫177点，低见25257点。惟大市午后从低位回升，最终更以全日高位收市，报25540点，升106点。全日成交金额回落至两千亿元以下，仅1933.9亿元。



内地传出消息指，实验用食蟹猕猴价格持续飙升，最新单价更已突破10万元（人民币，下同）大关，甚至在部分地区达12至13万元。这一现象或许不仅反映出实验用食蟹猕猴供应短缺的严峻现况，更侧面印证国内医药研发行业正处于增长爆发期。复星医药（2196）作为中国领先的创新驱动医药集团，近日股价有抬头征兆，昨日升穿22元阻力，收报22.3元，股价再起可期。



内地药企研发需求加大



报道引述养殖企业表示，明年上半年的猴子已全数售罄，主要运往上海、江苏等地的医药科技公司，其中上海知名CRO公司采购占比逾七成。云南昆明一间生物科技公司业务负责人分析指，供应短缺与创新药上行周期有关，药企研发需求加大，对实验猴需求量激增。



早前，里昂证券发表报告对复星医药给予高度评价，重申其「跑赢大市」评级，并上调H股目标价由29.6港元升至31.6港元。报告指出，公司旗下临床前小分子GLP-1药物与辉瑞签署21亿美元合作协议，辉瑞获全球独家权利，涵盖口服GLP-1药物针对肥胖症等适应症。



复星医药于今年首三季纯利已见上升25.5%，至25.23亿元，每股收益0.95元。接下来，集团于今年两年仍有多款新药预计推出或获批，其中，2025年第四季预计推出的药物包括HLX14（denosumab injection），这款自研生物类似药于9月获批，用于治疗骨质疏松症和骨转移相关并发症。2026年则有抗肿瘤小分子药物Luvometinib Tablets、聚焦特定肿瘤适应症的XH-S004，以及重点产品GLP-1系列口服药物可望推出市场。



其中，GLP-1更有辉瑞推动其国际市场的销售，潜力巨大，或许会成为集团的其中一个重要里程碑。复星医药正乘医药创新浪潮，国际合作如与Pfizer、Teva深化，结合国内需求爆发，短线更是见底味浓，若能企稳22元关口已是一大关键讯号，后市或反复向30元水平进发，下站再望35元阻力。



闻风至