黄德几 - 美团现价反映负面因素｜开工前落盘/头条名家本周心水

美团（3690）第三季录得2022年以来首次季度亏损，收入低于市场预期，主因外卖市场价格战持续，推广补贴及海外扩张成本高企。第四季核心本地商业板块仍难扭亏，营运现金流第三季更由去年同期流入150亿元转为大幅流出220亿元，短期盈利压力显而易见。南非Naspers旗下Prosus于过去数月减持3,910万股、套现约42亿元，亦反映部分长线资金对短期表现失去耐性。

然而，这些最坏的情况已几乎完全反映在当前股价。近一个月跌幅与行业相若，但年初至今仍跑赢大市。市场最担心的补贴战，已在国家市监总局出台《外卖平台服务管理基本要求》后出现转向，美团与对手均公开承诺理性竞争，第三季度很大机会成为这一轮价格战的高峰。

管理层强调将继续提升用户活跃度与消费频次，并透过人工智能优化运营效率。近期推出3000万张周末消费券、累计投入上亿元补贴火锅及汤面等高温品类，联同海底捞、呷哺呷哺、星巴克等上万家连锁品牌参与，显示平台仍具强大商家号召力。

科技层面，美团旗下LongCat团队正式开源6B参数的LongCat-Image模型，在文生图、图像编辑及中文字渲染等多项基准达开源最高水平，并已于LongCat

APP上线零门槛图生图功能。虽然现阶段AI尚未转化为显著盈利贡献，但已为未来降本增效及新业务场景打下基础。

未来评级的最大变数在于竞争对到店业务利润率的影响、巴西扩张速度，以及补贴退坡进度。

随监管引导竞争降温、补贴逐步退场，以及AI技术持续落地，美团最坏的时刻已过，现价具备较高安全边际，适合中长线投资者持有或逐步吸纳。

技术上，维持长方形通道走势，建议候低96.5元水平吸纳，反弹阻力为107.8元，失守93.5元减持。

Usmart盈立证券研究部执行董事

黄德几