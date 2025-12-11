大行晨报 - 加元短线不宜高追｜大行晨报

美国10月职位空缺升至5个月来最高水平，但招聘减少和裁员增多表明劳动力市场仍在持续放缓。据美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）数据显示，10月职位空缺小幅增至767万个，高于市场预期。执笔之时，本周最后两间央行的议息结果暂未公布。市场等待美国联储局议息结果及季度利率点阵图，彭博利率期货显示交易员目前预计明年总计只减息50个基点，且多数发生在上半年。美汇指数于联储局议息前窄幅上落。

近期加拿大就业及经济数据双双回暖，加元走势偏强。美元兑加元今个星期一盘中一度跌至1.38水平，创下今年9月底以来新低。数据显示加拿大11月失业率从上月的6.9%降至6.5%，创下16个月低位，市场原本预期将升至7%，失业人口亦较上月减少8万人，降至150万人。同时，期内新增5.4万份就业职位，连续第三个月增加，远好过市场预期的减少2.5万个。

加拿大统计局数据显示，加拿大第三季年化国内生产总值（GDP）增长2.6%，大幅优于市场原先预期的0.5%，也扭转第二季萎缩1.8%的颓势，暂时避开连续两个季度负增长的技术性衰退的可能。分季来看，第三季GDP较前一季增长0.6%，显示在外部关税压力与国内需求放缓的双重夹击之下，经济仍展现一定韧性，也强化外界对加拿大央行12月议息会议按兵不动的预期。笔者认为，由于美元兑加元日线图14天相对强弱指数（RSI）已见超卖，加上50天线已上穿250天线形成黄金交叉的利好讯号，不排除有投资者止盈而出现获利盘回吐，加元短线不宜高追，美元兑加元不排除再上试1.39至1.4水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部