大行晨报 - 关注英国GDP数据｜大行晨报

5小時前
　　美元本周稍为走稳，周二发布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）报告显示，截至10月份最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺增加了1.2万个，达到767万个。随着市场认为联储局本周放宽政策几成定局，焦点也转向了未来一年的前景。投资者正在降低对2026年降息的预期，因为怀疑情绪日益加重：作为接替鲍威尔的热门人选，哈塞特是否会像美国总统特朗普所希望的那样鸽派亦为存疑。鲍威尔担任美联储主席的8年任期将于明年5月结束。

　　在英国方面，除了守候美联储议息会议，投资亦关注周五英国公布10月份国内生产总值（GDP）数据，以此来判断英国经济走势。英镑兑美元下试至1.33水平；倘若联储局主席鲍威尔发出鹰派声音，美元料将获见支撑，相应英镑则可能作进一步回调。技术走势而言，英镑兑美元在11月大致上落于1.30至1.32区间，当前已见上破区间，故只要汇价尚可守住1.32，则可望正以双底形态续作上行。黄金比率计算，50%的反弹水准在1.3380，这亦正是100天平均线位置所在；进一步扩展至61.8%的反弹幅度为1.3465。较大阻力可留意1.35关口，之后关键指向9月17日高位1.3726。支持位回看50天平均线1.3250及1.32，之后看至1.3090，1.30的心理关口则视为关键，11月初曾险守住此区。

　　新西兰央行总裁布雷曼（Anna Breman）周三表示，货币政策没有预设路线，如果通胀前景发生变化，将会做出调整。新西兰央行在11月底将官方现金利率下调25个基点至2.25厘，并发出了结束宽松周期的信号。央行预测，未来一年现金利率将保持不变。纽元兑美元近日受制于0.58关口，而技术图表见RSI及随机指数有著掉头回落迹象，需慎防纽元短线或正酝酿回调压力。支持位估计为0.5710及0.5685，下一级关键指向0.5610及0.5570水平。阻力位将继续留意0.58以及200天平均线0.5860，其后关键将留意0.59及0.60关口。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

