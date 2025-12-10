轮商精选 - 美汇靠稳 留意美日购「10058」 | 窝轮热炒特区

本周多间主要央行将公布最新议息结果。市场普遍预期联储局本周有机会连续第3次下调利率25个点子。根据彭博数据，利率期货显示交易员目前预期联储局12月减息的机会率高达99%。惟部分联储局官员近期表态偏向审慎，认为通胀仍高于目标，未来政策将以数据为依归。投资者亦密切关注本次会议公布的利率点阵图，借此了解联储局官员对2026年利率走势的最新看法。



同时，市场亦观察2026年联储局的利率政策方向。值得注意是，本周美国30年期国债孳息率曾升至两个月新高，或反映市场对长期利率前景的关注。彭博引述牛津经济研究院分析师指，若通胀持续高于目标，联储局明年或维持高利率更长时间。彭博引述另一分析认为，联储局最终可能在3.5%附近停止宽松步伐，或不会进一步降至3%。



美汇指数于议息结果公布前未见太大波动，如预计美元将上行及日圆贬值可留意美日认购证「10058」，行使价165，实际杠杆约20.3倍，26年4月到期。如预计美元将下行及日圆升值，可参考美日认沽证「10090」，行使价140，实际杠杆约16.8倍，26年5月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。



轮商精选