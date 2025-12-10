闻风至 - 光大环境「回A」值得期待 | 鲜股落镬

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
25分鐘前
港股弱势持续，恒生指数周二曾一度下挫达379点，低见25386点，最终收报25434点，仍跌331点。全日成交金额2102.4亿元。

　　弱市之下仍然不乏逆市造好的股份，光大环境（257）便是其一，昨日逆市升1.21%，收报5元。该股正处于「回A」的关键转折点，可能成为其股价重回正轨的催化剂，目前该股的市盈率仅约9.8倍、股息收益率高达4.8厘，估值处于合理值偏低水平。若参考中海油（883）当年「回A」的轨迹，中海油是「回A」加同时宣布上调派息比率，而光大环境有条件复制中海油的价值重估之路，成为「升息俱备」之选。

憧憬升息 有望价值重估

　　回顾中海油的「回A」历程，其成功不仅在于上市本身，更在于巧妙结合派息政策调整，这成为推动股价大幅上涨的关键助力。2022年，中海油宣布回归A股的同时，更承诺调高派息比率，将年度派息比例从以往的约40%提升至不低于60%。

　　这一消息当时迅速点燃市场热情，投资者对未来股息收益率大幅提升的憧憬，驱动股价跃升几个层级。

　　从宣布到上市后，中海油的估值从低位快速修复，股价累计涨幅逾倍，并维持高派息吸引长期资金流入。这不仅优化了公司资本结构，还强化了市场对其作为国企蓝筹的信心。

　　再看光大环境过去3年派息表现，派息金额分别为0.24元、0.22元、0.23元，派息比率约为32%、31%、42%，有巨大的上调空间。

　　近年来，集团打着「二次创业」的旗号，积极向新领域进攻，包括投资新项目、推进技术创新及国际化扩张。例如在2024年，集团投资约17.64亿元人民币于12个新项目，涵盖废物转能源、生物质利用及危险废物处理等。这些新项目能否转化为盈利增长的动力，将成为光大环境未来两年的核心看点。随着项目逐步落地并进入商业化阶段，预期其收益将在今明两年陆续反映于财务报表之中，为公司带来新的现金流来源。

　　同时，公司拟发行规模不超过8亿股A股，这不仅有助于引入新资金，减轻现有融资成本压力，更可能成为收购及拓展新项目的「银弹」。若能成功把握「回A」契机，光大环境有望在资本市场完成一次价值重估，复制中海油当年「回A＋升息」的双重效应。

闻风至

