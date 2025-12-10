邓声兴 - 万国数据目标价45元｜开工前落盘/头条名家本周心水

在美国政府为辉达H200 AI晶片向中国出口开辟有条件通道，以及全球AI应用采纳率快速提升的背景下，AI训练与推理需求正持续驱动数据中心行业增长。万国数据（9698）作为领先的高效能数据中心运营商，2025年第3季度业绩表现强劲，实现净收入28.87亿元人民币，按年增长10.2%，并成功扭亏为盈，录得净利润7.29亿元人民币。公司的营运指标稳步提升，截至9月底，签约及预签约总面积达65.67万平方米，计费面积按年增长10.9%至48.66万平方米，计费率提升至74.4%，显示其资产利用效率与客户需求保持健康增长。管理层明确将AI视为业务长期增长的重要催化剂，并已做好战略准备以把握相关需求。



随超大规模云端服务商资本开支持续扩张，以及OpenAI等报告显示消费端AI应用（如ChatGPT周活跃用户超8亿）正加速向专业场景渗透，万国数据凭借其优质的数据中心资源与稳健的财务表现，有望在AI驱动的产业周期中持续受益，为下一阶段的增长奠定坚实基础。目标价45元，止蚀价30元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴