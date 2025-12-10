大行晨报 - 观望央行议息 圆汇回软｜大行晨报

本周将迎来一系列央行会议，最受瞩目是美联储会议。市场几乎已经消化美联储将降息的预期，而投资者正在揣测联储会否释放出比预期更温和的宽松信号。此外，澳洲央行刚于周二公布维持利率在3.6%不变，而加拿大和瑞士央行也将分别在周三及周四举行公布议息结果，但预计都不会对货币政策做出任何调整。上周公布的数据显示，美国第3季度末消费者支出仅小幅增长，这巩固了市场对12月降息的预期。惟投资者仍在等待美联储就未来政策走向给出线索，这有机会成为近年来决策者意见分歧最大的一次会议。根据CME



FedWatch工具，交易员目前预计周三降息25个基点的可能性约为89%。



日圆走弱，日本东北部于周一晚上发生7.5级强烈地震，引发居民疏散令和海啸警报，及后降级为风险提示。这或许有机会促使日本央行推迟原定于下周进行的加息计划，具体取决于地震造成的破坏程度。日本央行下一次货币政策会议定于2025年12月18日至19日举行，政策决定和声明预计将在19日公布。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，市场预期日本央行加息



25个基点的可能性约为78%。



至于美元兑日圆走势，从技术图表见，汇价早前已跌破自10月起始的上行趋向线，加之5天平均线下破10天平均线形成利淡交叉，估计美元兑日圆短线尚有回调空间，较近支持先看155及154.30。以黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水准在153.55及152.20，61.8%则为150.85。关键支持亦当以150关口为依据。至于短线阻力位料为156及156.80，下一级料为158及160关口。



在瑞士方面，市场人士普遍预计瑞士央行将在周四连续第二次会议上，将政策利率维持在零不变，直至整个2026年，因为通胀率徘徊在其目标区间的底部附近。美元兑瑞郎走势，当前要留意之前的两个底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暂见汇价可守住此区域。至于阻力位参考11月5日高位0.8124，较大阻力料为200天平均线0.8210及0.8250。由于近月美元兑瑞郎大致处于区间横盘，向上波幅此前曾多番受限于0.81附近水准，很大机会今趟仍会在此区遭遇较大阻挠。较近支持先看0.8030及0.7980，除了0.7870，进一步则会关注0.78水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报