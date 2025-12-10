大行晨报 - 关注储局议息会议｜大行晨报

今个星期环球市场将迎来年底结束前的超级议息周，澳洲央行、加拿大央行以及美国联储局将先后举行议息会议。澳洲央行已经公布议息结果，将利率维持在3.6%不变，结果符合市场预期，为连续第3次按兵不动，澳洲央行同时警告通胀风险仍偏向上行，鹰派言论支撑澳元今周二前再度上试0.6649水平。市场最为关注的美国联储局议息结果将于本港时间周四凌晨公布。



美国9月消费支出数据低于前值，核心个人消费支出（PCE）价格指数符合预期。数据显示，美国9月核心个人消费支出（PCE）物价指数按年上升2.8%，低于市场预期，为今周减息提供进一步支持。美国最新公布的首次申领失业金人数创逾3年新低。Challenger报告显示，美国雇主11月宣布的裁员人数下降，但仍为2022年以来同期最高，而最新首次申请失业救济人数19.1万人，按周减少2.7万人，市场预期为22万人。



美汇99.1水平争持



美国劳动力市场进一步降温，PCE物价指数符合市场预期，加上近期市场揣测特朗普明年初会任命鸽派联储局主席继任人选，彭博利率期货显示交易员预计美联储本周减息0.25厘的概率已升至99%，减息半厘概率亦接近5成。投资者可留意本次会议公布的季度利率点阵图，或对市场预测联储局明年利率路径提供参考。



美汇指数11月中下旬迎来一轮回调，由11月21日100.395水平回落，并于上周一度低见98.765，执笔之时正于50天线附近约99.1水平争持。我们认为，美元短线走势料受联储局今周议息氛围所影响，短线料于50天线附近约98.5至99.5水平上落。若今个星期联储局议息释放鹰派讯号，不排除美汇指数再度上试100水平，否则也有可能再度下试98水平。



