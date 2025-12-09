Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳元延续涨势｜大行晨报

1小時前
　　美元在周一继续承压，本周多间央行举行议息会议，其中以美国联邦储备理事会（FED）的会议是重中之重，市场价格已反映降息预期，尽管联邦公开市场委员会（FOMC）分歧严重，使得结果仍存在出人意料的可能。除了美联储周三的决定，澳洲、加拿大和瑞士央行也将举行利率会议，但预计这些央行都不会对货币政策做出任何改变。

市场关注澳洲央行议息会后声明

　　澳洲央行本周二公布议息决议，估计将会维持指标利率在3.60%不变。从4.35%的12年高位开始，澳洲央行今年已累计降息75个基点，但最新月度数据显示通胀率升至3.2%，高于央行2%至3%的目标区间。基于近期公布了一系列通胀、经济增长和家庭支出等一系列强劲数据，期货暗示澳洲央行的下一步行动将是加息，最快可能在5月采取行动，因此会后声明和媒体发布会将成为焦点。

　　澳元上周已上破延伸自9月以来的下降趋向线，如今则正测探着近月的顶部，即10月29日高位0.6617，以及10月初连日未可破的0.6630，故后市若可明确突破，料将延伸较大的上行动力。其后阻力估计在0.67及0.68关口，下一级预估在0.6950及0.70关口。较近支持料为0.6550及25天平均线0.6510，下一级看0.6460，关键预估在0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方。

　　欧罗兑美元维持高位盘整，与美联储不同，欧洲央行预计不会在未来一年再次降息。深具影响力欧洲央行执委施纳贝尔（Isabel Schnabel）周一表示，央行的下一步行动甚至可能是加息。从技术走势而言，倘若短线欧罗兑美元仍可维持在1.1610的100天平均线之上，则未有破坏欧罗此轮持稳走势，但鉴于过去两个月均在1.17水准遇阻，故再而可进一步突破此区，才可望欧罗重新启动上升走势。上望阻力料为1.1760及1.1800，下一级指向1.20关口。下方支撑先参考1.1610及11月5日低位1.1468，其后支持看至1.14水准，若然进一步下破此区，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报 - 澳元或上试年内高位｜大行晨报
　　英镑上周大幅上扬，上周三盘中升穿50天线以上，执笔之时正于1.333水平附近整固。英伦银行11月议息后以5比4的投票结果决定将利率维持在4厘水平不变，结果符合市场预期。市场揣测央行官员仍对于是否继续减息而存在分歧。英伦银行将于12月18日举行今年度最后一次议息会议，市场认为英国大机会减息0.25厘。笔者认为英镑短线仍可买入，初步目标价为1.35水平。另外，今个星期澳洲央行、加拿大央行及美国联储
1小時前
大行晨报
加拿大央行本周三将举行议息会议，预计维持隔夜利率不变。
大行晨报 - 美加利率走向分歧 | 大行晨报
　　美元上周整体承压，纵然周四开始已见稍为喘稳，美元指数周五尾段处于99水准附近，但依然距离周四所及的五周低位98.76不远。周五的数据显示，12月初美国消费者情绪有所改善，但这对提振美元的作用不大。另外，美国商务部经济分析局(BEA)称，个人消费支出(PCE)价格指数继8月份增长0.3%之后，9月份又增长了0.3%。报告显示，剔除波动较大的食品和能源部分，PCE物价指数在8月份上升0.2%后又上
2025-12-08 02:00 HKT
大行晨报