邓声兴 - 中芯目标价86元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

邓声兴
1小時前
　　百度（9888）近期确认正评估分拆旗下AI晶片公司「昆仑芯」上市，此举不仅凸显了市场对专用AI算力晶片价值的认可，也预示产业链上游设计公司对本土高端制造产能的逼切需求将持续增长。

　　中芯国际（981）作为内地晶圆代工龙头，凭借其在14nm FinFET等先进节点的技术积累，正处于承接此类高成长定单的关键位置。从财务表现来看，公司2025年第3季度营运稳健，营收达23.82亿美元，按年增长9.7%；归母净利润为1.92亿美元，按年大幅增长28.87%。毛利率为22%，超出指引上限，产能利用率亦提升至95.8%的高位，显示其强大的成本控制与产能管理能力。

　　集团业务结构持续优化，虽然消费电子领域增速放缓，但汽车与工业领域营收按年激增65%，成为驱动增长的核心引擎，这与AI、智能驾驶等新兴领域的晶片需求高度契合。随内地AI晶片产业链日益成熟，中芯的先进与特色工艺平台，将在支持本土创新上扮演越加重要的角色。目标价86元，止蚀价65元。

　　笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

邓声兴 - 舜宇目标价84.9元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　舜宇光学科技（2382）2025年10月产品出货量数据展现出核心业务的强劲韧性。舜宇作为光学元件龙头，其车载镜头的突出表现，与智能汽车渗透率提升的产业趋势高度契合，出货量呈按年高增长也印证公司在技术与市场份额上的领先优势。目标价84.9元，止蚀价62元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2025-12-08 02:00 HKT
