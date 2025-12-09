Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 泡玛好淡争持 吼「22285」 | 窝轮热炒特区

朱红
1小時前
产经 专栏
內容

　　券商报告指，近月以来Labubu及其他热门IP市场溢价已见消退，其中Labubu隐藏款溢价幅度减半，而常规款式二手平台价格已跌穿官方零售价。泡泡玛特（9992）股价显著下挫，跌至200元水平好淡争持。如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证（22285），行使价260.12元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证（22036），行使价150.78元，实际杠杆4倍，明年4月到期。

　　美国半导体行业协会数据显示，10月全球半导体销售额按年增加33%，总额达713亿美元。晶片股普遍向好，中芯国际（981）股价逆市上升，重越20天线曾高见72.9元。如看好中芯，可留意中芯认购证「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「21281」，行使价62.76元，实际杠杆3倍，明年6月到期。

　　中证监主席吴清表示，将着力强化分类监管，对优质机构适当松绑，进一步优化风险控制指标，适度打开资本空间及杠杆限制，提升资本利用效率。内险股普遍上升，中国平安（2318）连日造好，曾升至62.3元创近年新高。投资者如看好平安，可留意平安认购证「21992」，行使价76.93元，实际杠杆9倍，明年4月到期。相反，如看淡平安，可留意平安认沽证「19397」，行使价53.83元，实际杠杆4倍，明年12月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

