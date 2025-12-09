Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 风电需求增 行业龙头金风当旺 | 鲜股落镬

闻风至
1小時前
产经 专栏
港股踏入12月之后走势持续反复，恒生指数周一轻微低开报26067点后，曾一度倒升66点见26151点。惟迅即再度回落，最终更以接近低位报收，造25765点，下跌319点。全日成交金额2062.3亿元。

　　市场见跌定回升势头出现，暂时最少见到美股的AI泡沫论声势减弱，资金恐慌情绪略为下降，开始有资金重投股票市场，带动多只股份兜底回升，相信接下来，电力仍然是AI发展的重中之重，风电上游概念股金风科技（2208）仍是笔者来年铁胆之一。

　　AI对电力的需求正如野火燎原，数据中心用电量暴增。根据BloombergNEF预测，到2035年美国数据中心电力需求将达106GW，较目前约40GW激增逾160%，主要来自AI运算。

　　高盛估计，到2030年，全球数据中心的电力需求将较2023年大幅扩张 175%，相较于先前的预测值165%再次上调。

　　近日，瑞银发表报告上调对中国电力需求的预测，该行估2028年至2030年中国电力需求将增长8%，为早前预测两倍。纵使该行早已认定人工智能数据中心、出口及电动化为结构性推动因素，但预期有关因素影响明显超越原来预期。

　　在这大环境下，不仅考验供电稳定，更是全球「碳中和」目标的一个重大挑战，如何在发展同时减碳，压力倍增。

　　回到风电行业的基本面方面，国金证券报告指出，风电行业在第3季已见经营性净现金流继续改善，行业存货规模继续提升，合同负债阶段性下降，预计第4季装机旺季行业需求有望保持高增。

盈利能力复苏速度强劲

　　从金风第3季业绩可见，集团第3季纯利回升44.2%，至25.84亿元（人民币，下同），较第2季度纯利（约9.2亿元），更是大增1.8倍，可见集团盈利能力正以强劲速度复苏当中。

　　金风科技盈利回归在望，且背后有AI这头「吃电巨兽」带来的长期想像。现价或仅反映其盈利复苏的初步预期，尚未充分计入AI爆发所带来的电力需求持续放大与上游设备定单的潜在弹性。

　　若数据中心与电动化趋势持续推进，金风凭借技术与供应链优势，有望成为长线受益的概念股。

闻风至

