朱红 - 百度显著造好 追「17490」 | 窝轮热炒特区

外媒报道，百度AI晶片业务昆仑芯计划在香港IPO，最早明年第一季向联交所提交上市申请，拟筹集逾20亿元，估值达210亿元人民币。百度（9888）股价显著造好，升越50天线曾高见124.8元。如看好百度可留意认购证「17490」，行使价168.98元，实际杠杆5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意认沽证「20719」，行使价113.78元，实际杠杆3倍，明年7月到期。



评级机构惠誉将小米集团（1810）评级由「BBB」上调至「BBB+」，展望为稳定，反映小米透过IoT与互联网服务业务盈利增长以及电动车盈利能力持续改善。小米股价连升两日，曾高见43.18元。如看好小米可留意认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米可留意认沽证「22284」，行使价27.8元，实际杠杆5倍，明年6月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红