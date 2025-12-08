轮商精选 - 加息预期升温 留意日港「10064」 | 窝轮热炒特区

日本央行行长植田和男近日表示，央行政策委员会将全面评估国内外经济、通胀及金融市场情况，并会仔细权衡调整利率的利弊。日本央行将在12月18至19日举行货币政策会议，植田和男指出，随着美国贸易政策影响的不确定性减弱，央行对经济和物价的预测最终实现的可能性正在增加。



日本财务大臣片山皋月及成长战略大臣城内实，均未对植田和男的讲话表达反对立场，并强调货币政策操作由日本央行自行决定，政府预期央行将妥善实施政策以实现2%通胀目标。政府同时指出，经济正处于逐步复苏轨道，这与日本央行的评估一致。市场对日本加息预期升温，根据彭博数据，截至周三，利率期货显示交易员目前预期日本央行于本月加息的机会率升至近80%。



如投资者预期日圆兑港元继续升值，可留意日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约15.2倍，26年4月到期。如看淡日圆兑港元走势，可参考日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约12.2倍，26年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。



轮商精选