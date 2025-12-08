Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 加息预期升温 留意日港「10064」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　日本央行行长植田和男近日表示，央行政策委员会将全面评估国内外经济、通胀及金融市场情况，并会仔细权衡调整利率的利弊。日本央行将在12月18至19日举行货币政策会议，植田和男指出，随着美国贸易政策影响的不确定性减弱，央行对经济和物价的预测最终实现的可能性正在增加。

　　日本财务大臣片山皋月及成长战略大臣城内实，均未对植田和男的讲话表达反对立场，并强调货币政策操作由日本央行自行决定，政府预期央行将妥善实施政策以实现2%通胀目标。政府同时指出，经济正处于逐步复苏轨道，这与日本央行的评估一致。市场对日本加息预期升温，根据彭博数据，截至周三，利率期货显示交易员目前预期日本央行于本月加息的机会率升至近80%。

　　如投资者预期日圆兑港元继续升值，可留意日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约15.2倍，26年4月到期。如看淡日圆兑港元走势，可参考日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约12.2倍，26年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

轮商精选

最Hit
立法会选举结果即时更新︱旅游界功能界别：「剑神」江旻憓当选 力压对手马轶超
政情
7小時前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
5小時前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
12小時前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
20小時前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
12小時前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
11小時前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
20小時前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱地区直选总投票率31.90% 投票人数131万 比上届少约3万人
政情
7小時前
更多文章
轮商精选 - 快手购「18780」博升 | 窝轮热炒特区
　　快手（1024）自研人工智能大模型可灵AI近日发布全新产品「可灵O1」，或反映集团于人工智能技术上的持续投入。市场普遍关注，这类创新产品能否进一步提升平台内容生态及用户体验，并为公司带来新的增长动力。 　　根据彭博智库分析指，快手近年积极推动业务多元化，除了直播外，电商及线上广告收入占比持续提升。彭博智库分析认为，随着高毛利率的电商业务比重增加，未来盈利结构有望进一步优化。 　　快
2025-12-04 02:00 HKT
窝轮热炒特区