伍一山 - 恒指双顶威胁未解除 | 有钱图

大市上周五先挫后扬，恒指最终收市报26085点，升149点，全日成交金额增至2105亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25649点，高位26264点，一周累升226点，呈短阳烛，上下影线较长，好淡争持。周线技术指标有所改善，MACD牛熊，熊差持开始收窄；慢随机指数维持沽货讯号；9周RSI升至54.19站稳中轴之上。周线保历加通道仍在收窄，横行局面明显。



恒指9月下旬升至27381点创牛市新高，调整至25145点后反弹至27188点，其后以大阴烛下跌，形成双顶形态，上月中跌近双顶颈线25145点后连续两周回升，惟这两周的升幅并未收复大阴烛的跌幅，而且继续受制于10周线（26072），双顶威胁未解除，若跌破颈线25145点，双顶量度跌幅可至22900点水平。恒指若守稳颈线，横行走势将延续，等待消息突破。



国企指数上周五升91点报9198点，一周累升68点，周线技术指标略为，MACD牛熊，熊差收窄；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI企于中轴之上报51.84。国指10周线（9247）贴近20周线（9179），是短期阻力所在。



国寿升破三角形



中国人寿（2628）升5.46%收报28.22元，中信证券发表报告，指内险股面临重大机遇，保险行业已从资产负债表衰退叙事中率先走向良性扩张，周期向好正式确立，预计明年向上趋势进一步加强。此外，大摩将中国平安（2318）加入重点关注名单，并列为首选，亦利好内险股气氛。



走势上，国寿股价4月跌至12.38元后以「破脚穿头」见底，上月升至28.36元大超买，其后以三角形于高位整固，上周五以大阳烛升破三角形，MACD牛熊，熊差收窄利好，现水平买入，目标价34元，跌破26.4元止蚀。



伍一山