黄德几 - （2228）晶泰有望否极泰来 | 开工前落盘/头条名家本周心水

晶泰控股（2228）专注「AI+机器人」新药研发、创新材料及高值化学品合成，上半年业绩表现良好，收益达5.17亿元人民币，按年增长404%；调整后净利润1.42亿元人民币，成功由去年同期逾12亿元亏损转为盈利，首次实现半年盈利。集团今年收购英国Liverpool ChiroChem（LCC），其PACE技术平台补足化学探索不足，为AI模型提供海量数据，筑牢技术壁垒。



走势上，10月8日升至14.83元高位见顶回落，形成一浪低于狼形态，上周五阳烛回升，合呈早晨之星见底型，STC%K回升接近%D线，有望止跌回稳，9.1元水平吸纳，反弹阻力12.2元，跌穿8.4元止蚀。



笔者为证监会持牌人士，并无持有上述股份。



Usmart盈立证券

研究部执行董事

笔者为证监会持牌人

黄德几