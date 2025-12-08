Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - （2228）晶泰有望否极泰来 | 开工前落盘/头条名家本周心水

黄德几
4小時前
产经 专栏
內容

　　晶泰控股（2228）专注「AI+机器人」新药研发、创新材料及高值化学品合成，上半年业绩表现良好，收益达5.17亿元人民币，按年增长404%；调整后净利润1.42亿元人民币，成功由去年同期逾12亿元亏损转为盈利，首次实现半年盈利。集团今年收购英国Liverpool ChiroChem（LCC），其PACE技术平台补足化学探索不足，为AI模型提供海量数据，筑牢技术壁垒。

　　走势上，10月8日升至14.83元高位见顶回落，形成一浪低于狼形态，上周五阳烛回升，合呈早晨之星见底型，STC%K回升接近%D线，有望止跌回稳，9.1元水平吸纳，反弹阻力12.2元，跌穿8.4元止蚀。

　　笔者为证监会持牌人士，并无持有上述股份。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

黄德几 - 木薯资源中期转亏为盈｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　木薯资源（841）早前公布中期业绩，收入8.48亿港元，按年急升89%，几乎全部来自干木薯片贸易；毛利9,370万跳上升1.75倍，毛利率由5.6%扩至9.8%，税后盈利917万港元，成功转亏为盈，去年同期亏损1,498万，经营现金流净流入4.26亿，按年增长88%，业绩明显改善。 　　集团主要业务，是从把泰国、柬埔寨、老挝种出来的木薯晒干切片，运到内地制造燃料乙醇。 由2006年
